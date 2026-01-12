＜嘲笑う義母＞「初孫だから気合い入りすぎ」と両親を見下す発言にイラッ！嫌味をうまくかわすには…
実両親が孫（わが子）に厚意でしてくれていることに対し、もし義母から「初孫だからって気合い入りすぎ」なんて発言をされたら……みなさんはどう感じますか？
『私の両親が孫に対してする行為に対して、すべて「初孫だからね」と嘲笑する義母にモヤモヤします』
今回の投稿者さんは義母の言動にイライラ。自分の両親からわが子へのプレゼントに対して、ことあるごとに義母から嫌味を言われることに爆発寸前です。ちなみに義母は自身が孫4人の祖母で、お年玉は全員に300円。投稿者さんは「自分は孫に何もしないくせに、私の親を馬鹿にしないでほしい」と感じているようです。旦那さんに愚痴ってもピンときていないという点も、投稿者さんの悩みをさらに深めているのかもしれません。
義母の発言は、表面的には「初孫だから」と茶化しているように聞こえます。しかしその本質は僻みや嫌味、「羨ましい」という感情の裏返しだとママたちは考えました。
『モヤモヤするというか、イラッとするね。僻みからきてる嫌味だと思う。ピンとこない旦那さんもイラつくね！』
『本当は羨ましいんじゃない？ 何人もいたらお金かけてあげられないし。プライドもあるから茶化したような言い方になってるし、冗談っぽくしなきゃ本当にしんどいのかも』
義母は孫が4人もいてお年玉が300円という自分の状況と、投稿者さんの実両親が頻繁にプレゼントを送るという状況との間に、明らかな差を感じているのかもしれません。義母はこれを「経済力のなさ」として突きつけられている気がするのではないでしょうか。自分の劣等感を「初孫だから気合いが入りすぎ」という言葉で茶化すことで、必死にプライドを守ろうとしているという見方もあります。
義母の攻撃をうまくかわすには？
義母の嫌味に対して旦那さんがピンときていない場合、旦那さんを味方につけるのは難しいでしょう。投稿者さん自身が義母の攻撃を無効化する方法、つまり賢い返し方を身につけることがモヤモヤ解消の鍵となりそうです。
嫌味にはむしろニコニコ笑顔で！
義母の嫌味を真正面から受け止めず、ポジティブな言葉で返すのはかなり効果的なはずです。
『「そうなんですよ。初孫ですからね、気合い入ってますよ。愛がたくさん入ってますよ！」って煽ってさしあげて』
『「愛されてるので！ 大事にしてもらってるので！ 最高のじいじばあばですよ！」と、毎回こんな感じで返したらいいよ』
この対応は義母の嫌味を褒め言葉として受け取り、「私は親にこれだけ愛されている」と揺るぎない自信を堂々と示すものです。この対応により、義母の張り合いたい気持ちは空回りするでしょう。
とぼけたフリして経済格差を見せつける！
さて、こちらはやや上級者向けの方法のようです。
『「孫の人数は関係ないですよ。だってお義母さんが孫4人に使ってるお金を合計しても、うちの両親が孫1人に使ってる金額には到底敵いませんよ。人数じゃなくて経済力の差ですよ。もうお義母さんってば、勘違いさんなんだから！」って天然を装って言っちゃえば？』
義母の経済力や孫の人数というマウントの根拠を、天然なフリをして崩す方法です。義母の言葉の裏にある経済的な僻みを明るく指摘することで、義母には反論の余地がなくなり、以降その話題には触れづらくなるでしょう。
義母には「嘘も方便」？うまく関係性を保つコツは
投稿者さん家族は、月2回ほど義母と会っているのだそう。面会頻度が高くなると嫌味を言われる機会を増やしてしまいかねません。モヤモヤしてしまう機会を減らすためには、義母との距離感を見直すことが効果的でしょう。あまりにも距離が近すぎると、お互いに見なくていい部分がどうしても見えてしまうもの。今後は会う回数を減らす方向で調整していくのが賢明です。
また義母の嫌味発言を避けるためには、義母に情報を与えないという防御策も有効でしょう。
『いちいち正直に「両親からもらった」なんて言わなくていいのに。うちも義母がめんどくさいことを言ってくるのがわかってるから、「友だちからもらった」とか「自分たちで買った」とか言ってる』
「嘘も方便」とはよく言ったもので、あえて本当のことを隠しておくことで関係性がうまくいくこともあるはずです。実際に「友だちからもらった」「自分で買った」と話すことにしているママもいるようですね。もし「両親に買ってもらった」という情報が義母を刺激して、そのせいで投稿者さんも嫌な気分になるのであれば、わざわざ言う必要はないでしょう。
投稿者さん曰く、あと半年ほどで仕事復帰をする予定なのだそう。それならば義母と頻繁に会う機会も今後は減っていくのでしょう。あと少しの辛抱といったところでしょうか。投稿者さんの仕事が始まれば、義母とは物理的な距離だけでなく、心の距離も取りやすくなるはずです。それまでの期間、実両親の愛情を「最高の宝物」として受け止め、義母の僻みは「褒め言葉」だと笑い飛ばしながら、楽しく乗り切っていけるといいですね。