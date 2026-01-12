エンゼルスの菊池雄星投手（34）が12日までに自身のSNSを更新。脳腫瘍のため2023年7月に28歳で亡くなった元阪神の外野手・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督秋山純）を、「一生忘れられない映画に出会った」と絶賛した。

鑑賞のきっかけは同作の製作総指揮を務め、同名の原作本を出版した幻冬舎の見城徹社長と出会ったことだった。読書家の菊池にとって「伝説の人」だという見城氏から「この映画は、僕の人生のバックホームだと思って作りました」と、同作のサンプルDVDを手渡された。

米国に戻り、家族が寝静まった家のソファで鑑賞。「気づけば僕は135分間泣き続けていた。息子を起こさないようにと、声をおさえて嗚咽した。エンドロールが終わっても、ソファからしばらく立ち上がることができなかった」。横田さんの最後まで戦う姿に胸を打たれた。

「“もっと毎日を全力で生きよう。魂を込めて野球をしよう”そう誓った」と心新たにした菊池。きっかけをくれた見城氏には「この映画は、人生のホームベースになりました。悩んだ時、躓いた時に帰るべき場所を作ってくださり、ありがとうございました」と感謝を伝えたという。初の代表入りを果たしたWBCでの活躍に期待が集まる。