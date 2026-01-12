俳優の大竹しのぶさん（68）の主演舞台『ピアフ』が、11日に上演200回を達成しました。スペシャルカーテンコールが行われ、大竹さんと親交の深いゲストがサプライズで登壇しました。

舞台は、フランスの伝説的なシャンソン歌手、エディット・ピアフの生涯を描いた名作。2011年に大竹さん主演で初演されました。今回が上演15周年の記念公演となっていて、11日の昼公演で上演200回を達成し、スペシャルカーテンコールが行われました。

■中村長三郎サプライズ登場 大竹しのぶ跳びはねて喜び

大竹さんと『ピアフ』の出会いが、20歳の頃に中村勘三郎さん（当時、勘九郎さん）から『ピアフ』の評伝本を手渡されたことであることから、中村勘九郎さんの二男で、勘三郎さんの孫・中村長三郎さん（12）がサプライズで登場し、大竹さんは跳びはねて大喜びしました。

長三郎さんは花束を贈ると「『ピアフ』200回公演おめでとうございます」と挨拶。観劇した感想を聞かれ「歌っているときとてもきれいでした。こんなに大変なお芝居200回も続けるなんてすごいと思います。これからは1000回目指して頑張ってください」と大竹さんへメッセージを送り、会場からは歓声が上がりました。

■岩崎宏美さんもサプライズ登場 涙ながらにコメント

また、大竹さんと親交があるという歌手の岩崎宏美さん（67）も花束をもって、サプライズ登場。大竹さんは「えぇーうそ！」と思わず大きな声をあげてしまうほど驚いた様子を見せました。

観劇した感想を聞かれた岩崎さんは「こんなにつらくて、こんなに身を削りながらする役をよくも200回もやってこられてきたなと思って。本当におめでとうございました」と涙ながらにコメント。

■大竹しのぶ「お客様が求めてくださったからの200回」

大竹さんは「宏美ちゃんはすごく優しくて、私の歌い方とかケアの仕方とか教えてくれたり。あと太った、痩せたの話ばっかり。いつも体重計を写真に撮ったりしている仲なんです」と岩崎さんとのエピソードを明かしました。

そして、挨拶でマイクを受け取った大竹さんは「『ピアフ』のセリフの中に“客がいらないといったら私は歌わないそれだけ”というのがあるんですけど、お客様が求めてくださったからの200回っていう数字になると思います。でも200回やろうが、1回やろうが2回やろうが関係なく、私たちはいつも毎回毎回、必死になって、その時、その時やってきただけでそれが200回つながったというだけです」と語り、続けて「明日の201回、あさっての202回、一日一日を目指してこれからもやっていきたいと思います」と挨拶しました。

■中村長三郎と手をつないで退場

挨拶後、ゲストも含め会場全員で歌唱すると、大竹さんは「ありがと〜」と感謝を述べ、1度退場。その後もう一度舞台に姿を見せ、退場の際にはゲストの長三郎さんと肩を組むと「中村長三郎をよろしくお願いします」と頭を下げ、手をつないで退場しました。