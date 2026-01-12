¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡× Æî¶Ë¥·¥§¥Õ¤ÎÅÏ´Ó½ß»Ò¤µ¤ó¤¬¼Â´¶¤·¤¿¡È¿©»ö¡É¤È¡È¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤Î´Ø·¸À
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿©¤äÎÁÍý¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÃÝµ®»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Âè55²óÌÜ¡¦56²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Æî¶Ë¥·¥§¥Õ¤ÎÅÏ´Ó½ß»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
±Ç²è¡ØÆî¶ËÎÁÍý¿Í¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ÆÆî¶Ë¹Ô¤¤ò·è°Õ
ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤¬Æî¶Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¡ØÆî¶ËÊª¸ì¡Ù¤ò±Ç²è´Û¤Ç¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÆî¶Ë¼«ÂÎ¤Ë´Ø¿´¤ÏÊú¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÎÁÍý¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï·È¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆî¶Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£Æî¶Ë¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷Àµ¼Ô¤ÎÊý¤¬¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ»ä¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÁ¸±¾®ÀâÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤â¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤âÆî¶Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºæ²í¿Í¼ç±é¤Î±Ç²è¡ØÆî¶ËÎÁÍý¿Í¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÃ±½ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤ì¡©»ä¡¢Ä´Íý»Õ¤À¤Ê¡£Æî¶Ë¤ÇÆ¯¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶ñÂÎÅª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÎÁÍý¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤«¤é¡¢´ØÏ¢½ñÀÒ¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆî¶Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò³À´Ö¸«¤¿¤ê¡¢OB¤ÎÊý¤È²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡ÈÆî¶Ë¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ËÆî¶Ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¤È´¶¤¸¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎÁÍý¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤è¤¦¤È10Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ê¤Î¤«¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤Î¤«¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤È¤«¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£¹ç½É½ê¤È¤«ÎÀÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Û¤¦¤¬¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¡×¤Î¸øÊç¤ÏËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï3²ó±þÊç¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´ÂÎ¤Î3³ä¤¯¤é¤¤¤¬°ìÈÌ¤«¤é¤â¹Ô¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄ´ÍýÃ´Åö¤â¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤â±þÊç¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢±þÊç½ñÎà¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï½ñÎàÁª¹Í¤¹¤éÄÌ¤é¤º¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÏÌÌÀÜ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤º¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÌÌÀÜ¤òÄÌ²á¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÆâÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆâÄê¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë·èÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö»ä¤Ï2015Ç¯¤Î12·î¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬2017Ç¯¤Î3·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Ç¯4¥ö·î¤Û¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤ºÈô¹Ôµ¡¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÁ¥¤Ç¾¼ÏÂ´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤¬3½µ´Ö¡¢µ¢¤ê¤¬50Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ç¯4¥ö·î¤Î¤¦¤Á¤Î2¥ö·î´Ö¤ÏÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
Æî¶Ë´ÑÂ¬Ââ¤Ç¤´ÃÚÁö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡È2¤Ä¤Î¿©¤ÙÊª¡É
30¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÂâ°÷¤¬ËèÇ¯±ÛÅß¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò¡¢Ä«¡¢Ãë¡¢ÈÕ¡¢¤½¤·¤ÆÌë¿©¡¢ÊÛÅö¡¢¤ª¤ä¤Ä¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ËÀ©Ìó¤ò¤«¤±¤ë¤È¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉÔ¼«Í³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦1¿ÍÎÁÍý¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ï¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀìÌç¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÃËÈÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÏµÕ¤ËÉáÃÊ¤Î¿©»ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
1Ç¯4¥ö·î´Ö¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¿©ºà¤ÏÅÓÃæ¤ÇÄÉ²Ã¤Ï¤Ç¤¤º¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Í½»»Æâ¤Ç½ÐÈ¯Á°¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÈ¯Ãí¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤òÁ¥¤ËÀÑ¤ó¤ÇÆî¶Ë¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö²áµî¤ÎÈ¯Ãí¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯´Ö¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ò»»½Ð¤·¤ÆÈ¯Ãí¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö1¿Í¤¬1Ç¯´Ö¤ËÌó1¥È¥ó¤Î¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã±½ã¤Ë30¥È¥ó¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£Á¥¤ËÀÑ¤à¥³¥ó¥Æ¥Ê¿ô¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÆ®¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¿©ºà¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·×»»Åª¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Æî¶Ë¤Ç¤ÏÎÁÍý¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¿©»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Î©¾ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡ÖÆî¶ËÂÚºßÃæ¤Ë10ºÐ°Ê¾åÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤È·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¡ØÅÏ´Ó¤òÅÜ¤é¤»¤ë¤È¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¼Õ¤ì¡£ÅÏ´Ó¤òÅÜ¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÎÁÍý¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤È½ÁÊª¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÆü¾ï¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤òÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Öµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤ÎÊý¤ä¥ª¡¼¥í¥é¤Î´ÑÂ¬¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢Ìë¶Ð¤ÎÊý¤ÏÄ«¿²¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¿©¤À¤±¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤À¤±¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï4»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¡¢¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª¤«¤º¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÃë¤ÏÌÍÎà¤äÐ§Êª¤Ê¤É¤Ë¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ã¤È¿©¤Ù¤ÆµÙ·Æ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸á¸å¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ââ°÷¤¿¤Á¤Î¡È¹¥¤·ù¤¤¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤³¤È¡£
¡Ö½ÐÈ¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë¿©½¬´·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï·ù¤¤¡Ù¤È¤«¡Ø¤¢¤ì¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤éÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó±£¤·¤ÆÆî¶Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢ºî¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Æî¶Ë´ÑÂ¬¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ70Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ä¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¡È¤´ÃÚÁö¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö1¤Ä¤Ï¡ØÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡Ù¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÍñ¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç²¿½½¥±¡¼¥¹¤È»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡Ø¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¡Ù¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤â¤ÄÌîºÚ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎäÅàÌîºÚ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤Ê¤µ¤óÀ¸ÌîºÚ¤òÍß¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÆü»ý¤Á¤Î¤¹¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¤È¤·¤Æ¹ë²Ú¤Ê°ì»®¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¡È¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹
Æî¶Ë¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤ÈÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÆî¶Ë¤Ë¤ÏÇòÌë¡ÊÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤Þ¤Ê¤¤»þ´ü¡Ë¤È¶ËÌë¡ÊÂÀÍÛ¤¬½Ð¤Ê¤¤»þ´ü¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÇòÌë¤¬1¥ö·îÈ¾¡¢¶ËÌë¤¬1¥ö·îÈ¾¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÝµ¡¹¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó³èÆ°ÎÌ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¿©Íß¤âÍ¯¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¸µµ¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ä´Íý¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡¢¸ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æî¶Ë¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê1Ç¯4¥ö·î¤ÎÆî¶ËÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢ÅÏ´Ó¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¤È¤¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÎÁÍý¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹¥¤¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤âºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¥±¡¼¥¤¬¡¢¤Þ¤¢¤Ò¤É¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºàÎÁ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÍÏ¤«¤·¤¿¸å¡¢¥±¡¼¥¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ´¤Æ¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¥Ø¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÇö¤¯¿¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î®¤·¤«¤±¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¤ÎÉôÊ¬¤¬¤«¤Ê¤êÊ¬¸ü¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÁ´°÷Ê¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢4¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
Ââ°÷¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¡£
µÕ¤Ë¡¢°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áí¤¸¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤Îºî¶È¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤ÀìÌç³°¤Î¤³¤È¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀìÌç³°¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤Ç¤âÆî¶Ë¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅÏ´Ó¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¡È¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤ÆÆ¯¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æî¶Ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©É×¼¡Âè¤Ç¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¾ï¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊTEXT¡§»³ÅÄ¼þÊ¿¡Ë
¤´»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
🎵Spotify
https://hubs.li/Q02qmsmm0
🎵Amazon Music
https://hubs.li/Q02qmslg0
🎵Apple Podcast
http://hubs.li/Q02qmztw0
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
Âè55²ó¡¦Âè56²ó¡Ê12·î5Æü¡¦12ÆüÇÛ¿®¡Ë¡¡ÅÏ´Ó½ß»Ò¤µ¤ó
Æî¶Ë¥·¥§¥Õ¡¿ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô½Ð¿È¡£Ä´Íý»ÕÀìÌç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Æ±¹»¿¦°÷¤òÌ³¤á¤ëÃæ¤ÇÄ´Íýµ»½Ñ¤òËá¤¯¡£½Ð»º¸å¤ËÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤â¡¢Æî¶Ë¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò·è°Õ¡£30Âå¤ÇÆî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¤ÎÄ´ÍýÂâ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÂè57¼¡Æî¶ËÃÏ°è´ÑÂ¬Ââ¤Ë»²²Ã¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¸·¤·¤¤Æî¶Ë¤ÎÃÏ¤ÇÂâ°÷¤¿¤Á¤Ë±ÉÍÜ¤È»Îµ¤¤ò»Ù¤¨¤ëÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¹Ö±é³èÆ°¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÆî¶Ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤Î¹©É×¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤Ë¡Ö°Ëâ¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦°ì¼õ¤±¤¿¤¤¼ø¶È¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£Ãø½ñ¡ØÆî¶Ë¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯ ¤«¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢Ä´ÍýÂâ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËÀ¸¤«¤»¤ë Æî¶Ë¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê²È¤Î¸÷¶¨²ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Û¡¡
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¾®ÃÝ µ®»Ò
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¼Ò°÷¡¿½éÂåÊÔ½¸Ä¹¡¿ÎÁÍý°¦¹¥²È¡£
¼ñÌ£¤ÏÎÁÍý🍳»Å»ö¤âÎÁÍý¡£Ãø½ñ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î´Ý°Åµ¤Ç³°¿©¥ì¥Ù¥ë¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡Ø»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤´¤Ï¤óºî¤ê¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
X¡§ @takakodeli
Instagram¡§ @takakodeli