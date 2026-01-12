バスケットボール・天皇杯全日本選手権ファイナルラウンド最終日（１２日・国立代々木競技場）――決勝でＡ東京が７２―６４で三河に勝利し、トヨタ自動車時代の２０１２年以来、１４大会ぶり３度目の優勝を果たした。

前半を４０―３０で折り返し、後半もリードを守り切った。最優秀選手（ＭＶＰ）には、決勝でも１０得点、２１リバウンドと攻守で貢献度が高かったＡ東京のロシターが選ばれた。

前回は琉球に敗れて準優勝に終わったＡ東京が、相手は違えども雪辱を果たした。主将のバランスキーは「やっと一つの山を越えられた」と胸を張った。

Ｂリーグ発足後、Ｂ１リーグでは２０１７〜１８年から２季連続で年間王者に輝いている一方、全日本選手権では苦戦が続いていた。バランスキーは「一発勝負の難しさは、ずっと感じていた」と振り返るが、チーム名が「アルバルク東京」になってから初の天皇杯をついに手に入れた。

第１クオーターはリードを許す展開となったものの、司令塔のテーブスは「準々決勝から相手に流れを渡してしまう場面が何回もありつつ、みんな一度も下を向かなかった」と言い切る。第２クオーター途中で追いつくと、３０―３０の場面から小酒部のシュートなどで５連続得点。１０点差をつけて、主導権を奪い返した。

昨年１０月、東京・お台場に新本拠地「トヨタアリーナ東京」が開業した記念すべきシーズンに、クラブの歴史に新たな一ページを刻んだ。テーブスは「やってきたことが間違いでないことを証明できてうれしい」と歓喜の涙を流した。（田上幸広）