¡ÚÂ®Êó¡Û¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¡É¤Î¾®Àî¾½»á¤¬ºÆÁª¡¡Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¡¡¡Öº£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÌäÂêü¥¤Ç»ÔÄ¹¤¬¼¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¤¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤¬2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÌäÂê¤Ç¼¿¦¤·¤¿¾®Àî»á¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤«¡¢¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤«¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¾®Àî»á¤Ïº£Ìë¡¢»Ù±ç¼Ô¤òÁ°¤Ë¡Öº£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Á°¶¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¶¶»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï47.32%¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁ°²ó¤ÎÁªµó¤ò7.93¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ,
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
Ë¡Í×,
²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼