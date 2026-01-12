TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡È¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÌäÂêü¥¤Ç»ÔÄ¹¤¬¼­¿¦¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á°¶¶»ÔÄ¹Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê12Æü¡Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°»ÔÄ¹¤Î¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤¬2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñÌäÂê¤Ç¼­¿¦¤·¤¿¾®Àî»á¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¤«¡¢¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤«¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÆÁª¤µ¤ì¤¿¾®Àî»á¤Ïº£Ìë¡¢»Ù±ç¼Ô¤òÁ°¤Ë¡Öº£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÆ¯¤¤¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Á°¶¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á°¶¶»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï47.32%¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÁ°²ó¤ÎÁªµó¤ò7.93¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£