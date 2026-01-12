ラッパーでアーティストのちゃんみなさんが主宰する、セルフプロデュース型アーティストが所属するレーベル『NO LABEL ARTISTS』から、シンガー・ソングライターの、ふみのさんが11日にデビュー。同日に公開されたデビュー曲のミュージックビデオの再生回数は100万回を突破するなど、話題となっています。

ふみのさんは、7人組ガールズグループ・HANAを生み出したオーディションプロジェクト『No No Girls』に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリスト10人のうちの一人です。

『No No Girls』参加時には、ちゃんみなさんに「R&Bに革命が起こる歌声」と称されたふみのさん。最終審査ではちゃんみなさんが「本当にこのオーディションを通してすごく成長した。“いい意味で、どこでもやっていける”存在だと思った。もっとすてきに輝ける場所があるだろうと思った」と、評価していました。

■デビュー曲は、ちゃんみなさん書き下ろしの“贈り物”

ふみのさんのデビュー曲『favorite song』は、11日午前0時に配信がスタート。デビュー当日にはテレビ番組で生パフォーマンスを披露し、番組内では、デビュー曲がこれからシンガー・ソングライターとして歩み出すふみのさんへ向けて、ちゃんみなさんから“贈り物”として提供された書き下ろし楽曲であることが明かされました。

また、デビュー日に公開されたミュージックビデオは、公開から約20時間で再生回数100万回を突破しました。

SNSでは、ふみのさんデビューについて「デビューおめでとう」、「ずっと待ってた」など祝福の声が見られました。