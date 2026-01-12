この連休は冬型が強まり、今シーズン最強の寒波となりました。大雪のピークは過ぎましたが、この先も荒れた天気が続きそうです。



建物が覆われるほどの積雪となった、12日朝の魚沼市。「さいの神」の周りにも多くの雪が積もり、住民は雪かきに追われていました。



＜住民＞

「40センチから50センチは降ったんじゃないか。倒れないかと心配しながら作った」





スキー場は恵みの雪に

一方、こちらは十日町市。雪を捨てる流雪溝もいっぱいになっていました。＜住民＞Q）そこまで詰まるんですか？「水がないとね。こうやって待ってて、ちょっとずつ、つついていくわけ」Q）重労働ですね「重労働だよ」＜雪かきする住民＞「これが普通だと思ってますから」それでも除雪作業には一苦労です。＜除雪車の作業員＞「きょうは夜中の1時半から(除雪している)。(今季に入って)1番多いんじゃないですかね」強い冬型の気圧配置の影響で今シーズン最強寒波が流れ込んだ県内。山沿いを中心に雪が降り魚沼市守門や津南町では積雪が1メートルを超えました。

一方、恵みの雪となったところも。



湯沢高原スキー場には県の内外から多くのスキー客が訪れ、真っ白な斜面にシュプールを描いでいました。



＜東京から訪れた客＞

「きのうの夜(雪が)非常に降ったと思うんですけど、きょう朝 晴れてて、めちゃくちゃ気持ち良く滑れました」



「楽しいけどちょっと寒い」



＜オーストラリアから訪れた客＞

「雪がとても素晴らしい！今まで見たことないくらい！」



気象台によると雪のピークは過ぎましたが、13日も荒れた天気となる見込みで、最大瞬間風速が30メートル、また、波の高さは5メートルから6メートルの予想です。



強風の影響でJR東日本では13日、在来線の一部で運転を取りやめ。



佐渡汽船はジェットフォイルが全便欠航、カーフェリーの一部の便が就欠航未定となっています。



気象台は暴風や高波への警戒のほか、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうが降るおそれがあり、注意を呼びかけています。