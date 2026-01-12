負傷者続くトッテナム、ギャラガー獲得へ交渉開始か…MFベンタンクールの3カ月離脱を受けて
トッテナム・ホットスパーは今冬の移籍市場で中盤の補強を目指しているようだ。11日、イギリスメディア『フットボール・ロンドン』が報じた。
21試合が消化したプレミアリーグで14位に位置するトッテナムは、主力選手に負傷者が続いており、イングランド代表MFジェームス・マディソン、スウェーデン代表MFデヤン・クルゼフスキ、イングランド代表FWドミニク・ソランケ、ガーナ代表FWモハメド・クドゥスらが欠場している。
さらに、7日に行われたプレミアリーグ第21節ボーンマス戦の試合終盤には、ウルグアイ代表MFロドリゴ・ベンタンクールが負傷。試合後、トーマス・フランク監督は「かなりの重傷」と語っており、イギリス『テレグラフ』は3カ月の離脱になる見込みだと伝えている。
こうした背景もあり、トッテナムは現在、アトレティコ・マドリードに所属するイングランド代表MFコナー・ギャラガーの獲得を目指している模様。『フットボール・ロンドン』は、「先週末に非公式の交渉を開始した」と報じ、「1月の完全移籍での獲得には消極的で、レンタル移籍を希望している」と伝えている。しかし、アストン・ヴィラも同選手の獲得を目指しており、さらにアトレティコ・マドリード陣営は、完全移籍のみでの放出を容認する構えを見せていることから、交渉は一筋縄ではいかないようだ。
現在25歳のコナー・ギャラガーは、2024年夏にチェルシーからアトレティコ・マドリードに完全移籍を果すと、昨季は公式戦50試合に出場。今季は公式戦全27試合出場し、3ゴール1アシストを記録している。
