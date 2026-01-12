韓国人の日本旅行ブーム続く、旧正月を前にホテル代高騰＝韓国ネット「これほど続くとは」

2026年1月11日、韓国メディア・ニュース1は、韓国の旧正月連休（26年は2月14日〜2月18日）を前に、日本の主要都市の宿泊料金が急騰しているにもかかわらず、韓国人観光客の日本旅行ブームが衰えを見せていないと報じた。

日本政府観光局（JNTO）の統計では、25年11月までに日本を訪れた韓国人は約848万人に達し、12月の推計値を含めると年間900万人を超え、過去最多を更新する見通しだという。この流れは26年の旧正月連休も続く見込みで、日本旅行の人気は依然として突出している。

そこで特に注目されているのが、宿泊料金の高騰だという。旅行予約サイト・ホテルズドットコムが分析した旧正月連休期間のデータによると、東京の平均1泊料金は約37万1000ウォン（約4万円）、大阪は26万7000ウォン（約2万9000円）に達し、前年平均と比べ、30〜40％以上の上昇となった。これは欧州の主要観光都市を上回る水準だといい、同期間の英国ロンドンの平均宿泊料金は約34万4000ウォン（約3万7000円）、イタリア・ローマは約34万ウォン（約3万7000円）とされ、飛行時間が10時間以上短い東京の宿泊料金がロンドンより高いという従来とは「逆転」の現象が起きているという。

記事は「それにもかかわらず、韓国人旅行者の検索上位は東京、大阪、福岡、札幌など日本の都市が独占している」とし、「距離の近さ、治安の良さ、言語や文化の親和性が、価格上昇を上回る魅力として作用している」と分析した。

また、「日本旅行の大衆化に伴い、行き先にも変化が見られた」と続け、旧正月連休の検索データでは、鹿児島の検索数が前年同期に比べ160％増、神戸が95％増と急伸。「複数回日本を訪れた『リピーター層』が大都市を避けて地方都市へと関心を移している」と伝えた。

これについて、韓国のネットユーザーからは、「東京のホテルがロンドンより高いのはさすがに異常」「それでも日本に行く人が多いのが現実」「近くて安全、食べ物も合う。結局コスパは悪くない」「この値段なら欧州に行きたい気もするが、移動時間を考えると日本になる」「韓国人が多すぎて、逆に地方に逃げる気持ちは分かる」「鹿児島や神戸が人気なのは面白い流れ」などの声が上がった。

また、「日本はもう安い旅行先ではないね」「それでも満室になるのがすごい」「日本依存がここまで続くとは思わなかった」「円安が終わったらどうなるのか気になる」などの意見も見られた。（翻訳・編集／樋口）