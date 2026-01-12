「最近、食べ過ぎたかも、、」って人へ！【ZARA】40・50代の1軍♡「体型カバートップス」

体型の変化が気になるときも、おしゃれは前向きに楽しみたいもの。さりげなく体を包み込んでくれる「ゆったりトップス」を上手に取り入れてみて。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、体型カバーとおしゃれを両立できそうなセーターをご紹介します。大人も気負わず着られて、鏡を見るのが楽しくなりそうなトップスを厳選しました。

ゆるっと着るだけでサマ見えが狙えるセーター

【ZARA】「ウール混オーバーサイズセーター」\8,590（税込）

上半身をふんわり包み込んでくれそうな、オーバーサイズシルエットのセーター。腰まわりまでカバーできるサイズ感で、楽に着こなせるかも。Vネックなので、ゆったり感がありながらも首元はすっきり見え。重心が下がりすぎず、大人が着ても野暮ったく見えにくいのが嬉しいポイントです。

レイヤード風でおしゃれも体型カバーも叶いそう

【ZARA】「コンビポプリンニットセーター」\8,590（税込）

セーターとシャツを組み合わせた、異素材デザインが特徴。ゆったりとしたセーターで体を包み込みつつ、丈長めのシャツがすっきりとした抜け感を作ってくれそうです。お腹まわりや腰まわりをさりげなくカバーしつつ、レイヤード風のデザインで1枚で着映えが狙えます。体型を隠すだけでなくきちんと感も演出できるのが魅力です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M