ビジュ大・優・勝ーーーッ！！！【ファミマ】自慢したくなる可愛さ♡「キャラグミ」

【ファミリーマート】でお菓子コーナーを覗いた時は「キャラグミ」もチェックしてみて。パッケージのみならずグミもキャラ仕様になった、可愛いビジュアルでラインナップしているようです。仕事や家事の合間の、ちょっとした休憩に食べるおやつにもぴったり。一度食べたらハマってしまいそうなグミをぜひお見逃しなく。

りんご味が楽しめるコラボグミ「ピュレグミ × ハローキティ」

仲良さげなキティとミミィの間に、ハートが描かれた可愛らしいパッケージ。「ピュレグミ」と「ハローキティ」がコラボした、ファンにはたまらないグミです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「甘酸っぱいりんご味」で、気分をシャキッとさせたい時に良さそう。グミらしい弾力に噛み応えを感じられて、眠気も吹き飛ばしてくれるかも。

キティらしい色合いが映える仕上がり！

「ピュレグミ × ハローキティ」に入っている、グミのビジュアルにも注目。レポーターHaruさんによれば「立体感のあるリボンやキティの顔」になっており、眺めるたびに癒されそうです。ほんのり黄味感のあるグミと、真っ赤なグミが入っているキティらしい色合いが映えるビジュアルもキュート。チャック付きの袋入りで持ち歩きもしやすく、シェアすれば会話も弾むかも。

4つの味で飽きずに食べられそうな「ポケぷに＜フルーツ＞」

レポーターHaruさんが「パケも中身も可愛すぎ」と絶賛したこちら。ひょこっと顔を出したようなパッケージがキュートな「ポケモン」のグミです。こちらもチャック付きの袋に入っていて、保存しやすくなっています。みかん・りんご・マスカット・ライチの4つの味が楽しめるため、飽きずに食べ切れるかも。爽やかな味揃いで、ランチ後のお口直しにも良さそうです。

どのポケモンが出てくるか分からないドキドキ感！

「ポケぷに＜フルーツ＞」に入っているグミは、レポーターHaruさんによると「ポケモンの顔は全部で20種類」という嬉しい仕様。どのキャラが出てくるか分からないドキドキ感も楽しめそうです。鮮やかな色合いとほんのり透明感のある仕上がりで、コロンとした形もとってもキュート。ぜひポケモングッズと並べて、写真撮影も楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino