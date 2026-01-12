

中島健人「XTC」MVサムネイル

中島健人が12日、2ndアルバム「IDOL1ST」（2月18日発売）より、リード曲「XTC」のMusic Videoを公開した。

【動画】中島健人「XTC」Music Video 2024年3月にグループを卒業し、昨年12月25日にアルバム『N / bias』でソロメジャーデビューを果たした中島健人。9月には初の海外単独公演を開催、香港で開催された大型フェス「Clockenflap」に出演するなど、国内外問わず日々話題に事欠かない精力的な活動を続けている。

2月18日発売の中島健人の2ndアルバム「IDOL1ST」（よみ：あいどりすと）より、リード曲「XTC」の Music Video が公開。中島健人が作詞・作曲に携わっており、10月リリースの 2ndシングル「IDOLIC」をアイドルの表の姿とした、対に相対する楽曲に仕上がっている。”仮面”という言葉から構想を広げ、少年隊「仮面舞踏会」のサンプリングやインターポレーションを織り交ぜた楽曲へと展開させアイドル中島健人のヴェールを脱ぎ去った、中島健人の裏に存在する”神秘的な影”を表現している。Music Video を手がけたのは映像作家・YERD。

2月18日発売の 2nd アルバム『IDOL1ST』は、NO1 アイドルとしてのプライドとともに人生を歩んできた中島健人が、アイドルを様々な視点から解釈した最上級の楽曲集。TVアニメ「謎解きはディナーのあとで」オープニング・テーマ「MONTAGE」、そして2ndシングルより「IDOLIC」に加え、本人が作詞作曲を手がけた楽曲、☆Taku Takahashi(m-flo)、キタニタツヤ、PAS TASTAからの提供曲など合計14曲を収録。

初回限定盤Aはコデックス製本の全80Pマガジン仕様、初回限定盤Bは各種メイキングを詰め込んだ映像充実仕様となっている。さらに初回A・Bのボーナストラックにはグループ時代のソロ曲を再録。通常盤ボーナストラックには中島健人の最新王道アイドルソング「最初はキュン！」を収録。予約・購入者には先着でオリジナルフォトカード（形態別絵柄）もプレゼントされる。