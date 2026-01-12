元イングランド代表FWアラン・シアラー氏はアストン・ヴィラでプレイするモーガン・ロジャーズを絶賛した。英『Football Insider』が報じている。



ここ数年で大きく評価を上げているロジャーズは、昨シーズン公式戦54試合で14ゴール11アシスト、プレミアリーグでは37試合で8ゴール11アシストという圧巻の成績を残したが、今シーズンも変わらず高いパフォーマンスを発揮している。





ヴィラは開幕から5戦勝ちなしと今シーズンはスタートにつまづいたが、中盤を迎えた今、リーグ戦では3位。首位アーセナルとは６ポイント差であり、優勝争いに食い込んできたが、そんなヴィラで別格の存在感を放っているのがロジャーズだ。ロジャーズは現在リーグ戦21試合で7ゴール4アシストと好調。相手チームから警戒されながらも止められない存在として躍動しているが、そんな同選手をシアラー氏は次のように絶賛している。「彼のボールを扱う能力とゴールの質は驚異的だ。彼は試合を決定づけるだけでなく、流れを変え、ヴィラが優勝争いに留まるのを助ける。信じられないシーズンだ」まだ23歳という若さでありながら、圧倒的なパフォーマンスを見せているロジャーズ。ヴィラだけではなく、トーマス・トゥヘル率いるイングランド代表でも確固たる地位を築きつつある。年末に行われたアーセナル戦で敗戦し、ヴィラの公式戦連勝記録は11でストップしたが、その後の公式戦は2勝1分とヴィラはしっかりと立て直している。後半戦も鍵を握るのはロジャーズとなりそうだが、成長止まらぬ23歳のパフォーマンスから目が離せない。