◆全国高校サッカー選手権 決勝 神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）

大会史上最多の６万１４２人を集めて決勝が行われ、神村学園（鹿児島）が悲願の初優勝を達成した。前半、ＦＷ日高元（３年）が得点ランキングで単独トップとなる今大会７点目を決めて先制し、鹿島学園（茨城）を３―０で下した。鹿児島県勢では２１大会ぶりの頂点で、昨夏の全国高校総体との２冠は史上６校目となった。“鹿実魂”を引き継ぎ、強い鹿児島を取り戻した。茨城旋風を繰り広げた鹿島学園は初優勝を逃した。

＊ ＊ ＊ ＊

チームに流れを引き寄せた。前半１９分。味方のシュートのこぼれ球が自身のもとへ転がると、日高はエリア手前から迷わず左足を振り抜いた。「みんなが走ってつないでくれたボールを、自分が最後決められて良かった」。先制点はゴール左隅へ吸い込まれ、両手を広げて喜びを表現した。

白熱の得点王争いを制した。決勝の時点でＦＷ倉中と６得点で並んでいたが、７得点で単独首位に浮上。同じ宮崎県出身で、県の選抜チームで一緒だった小学校時代からの縁である親友を上回った。前日は得点王よりも勝利を優先する姿勢を示したが、思いが再燃。「ワンチャンスをものにできた」とうなずいた。

逆境を力に変えた。２４年夏に左膝と右足中足骨を相次いで負傷し、昨春まで長期離脱。しかし、その間も成長できるチャンスと捉え、「上半身メインに腕、背中」の強化に着手した。日々、筋力トレーニングに励んだ結果、体重は６０キロから３〜４キロ増加。１６５センチと小柄ながら、相手に競り負けない体幹を作り上げた。

プロ希望だったが選手権前には進路が決まらず、今大会は就活の場だった。その中で見事な自己ＰＲを披露し、「Ｊ（のクラブ）から声をかけてもらった」。今後は各クラブのキャンプなどに参加し、自身の未来を決める。「進路決まっていない状態でちょっと不安もあったが、得点王ももらえて、安心した」。選手権で紡いだシンデレラストーリーの第２章は、プロの舞台でも続いていく。（浅岡 諒祐）