韓国の女性5人組「NewJeans」として活動し、昨年末に所属事務所「ADOR」との専属契約解除が発表されたダニエルが12日、個人インスタグラムを開設。同日に生配信を行い、涙ながらにファンへの感謝などを語った。

ダニエルは生配信の冒頭で「こんにちは、バニーズ」とファンへあいさつすると、こらえ切れずに涙。「もう涙が出ちゃうね」としながらも、「待っていてくれたという言葉だけでは足りません。バニーズはいつも変わらずそばにいてくれました」とファンの支えに感謝した。

そして、NewJeansについて「私はメンバーと一緒にいるために最後まで戦いました」とし、「私の心の中にはいつもNewJeansがいます。たとえ少し違う場所にいたとしても、心は一つです」と強調していた。

NewJeansをめぐっては昨年11月、ADORの代表だったミン・ヒジン氏が解任されたことから、ADOR側に専属契約の解除を宣言。新グループ名を「NJZ」とし、独自に活動を続けてきた。

一方で、ADOR側は専属契約は有効だと主張し、今年10月に韓国の裁判所が「契約は有効」とする判決を下した。その後、11月にヘリン、ヘインの2人がADORで活動を続けると発表。韓国メディアはハニ、ミンジ、ダニエルについても復帰する意向でメンバー5人全員が復帰する見通しと報じていた。

しかし、昨年末、ADORはハニの復帰とダニエルの専属契約解除を発表。ダニエルについて「NewJeansのメンバーであり、ADOR所属アーティストとして共に活動することは困難であると判断し、当社は本日、専属契約解除を通告いたしました」と説明した。

さらに、「今回の紛争状況を招き、NewJeansからの離脱と復帰遅延に重大な責任があるダニエルの家族1名とミン・ヒジン元代表に対しては、法的責任を追及する予定です」とも伝えた。