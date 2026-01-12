俳優の中村雅俊さん（74）が、主演と映画初監督を務めた『五十年目の俺たちの旅』の公開記念舞台挨拶が行われ、中村さんと、共演の秋野太作さん（82）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）が登壇しました。



舞台挨拶で中村さんは、「この3人でなきゃ、『俺たちの旅』ってできなかったってことをつくづく感じながらやっていましたね」と話しました。

1975年にスタートした、青春ドラマ『俺たちの旅』。放送開始50周年を記念して初の映画版が製作されました。

中村さんは「皆さんがどういう反応してくれるのかっていうのがすごく気になって、本当に眠れなかったんですよ。でもこうやって実際皆さまを目の前に見てほっとしたのと同時に、なんかやってよかったなっていうような気持ちがすごくこみ上げてきました」と心境を明かしました。

■中村雅俊インタビュー 監督業の苦労

そして中村さんにインタビューし、映画公開の心境や監督業の苦労について伺いました。

中村さんは「こんなに大変なものとは思わずに約1年かけて作りましたけど、この映画がどんな人生を歩んでいくんだろうかって本当にドキドキものです」と語りました。

また、今回初めて映画のメガホンをとった中村さん。主演との両立は難しかったといいます。「多分百何回くらい見てると思うんですよね。一番そこで問題になったのが、監督中村が一番中村の演技に対して甘かったっていう。もうちょっと厳しい方がよかったかなというのが2カットくらいあって。これが編集という段階で何度も見るわけですよ。その場所がくるたびに“ああ、今さら撮れないしな”みたいなね。ちょっと反省として2カットありました」と話しました。

