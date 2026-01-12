「京成杯・Ｇ３」（１８日、中山）

２３年覇者ソールオリエンスは皐月賞馬へ、２４年Ｖのダノンデサイルはダービー馬へと上り詰めた出世レース。今年の主役は未勝利、１勝クラスを連勝中のアッカン。前走の百日草特別は、２番手から危なげなく抜け出して快勝。２着に下したフォルテアンジェロが次戦のホープフルＳで２着したことで、さらに評価は高まる。中山の急坂を難なくクリアして、クラシックへの扉を切り開く。

葉牡丹賞２着から重賞に挑むポルフュロゲネトス。その前走は直線で前が壁になり、追いだしを待たされるロス。馬群をこじあけて伸びたが、時すでに遅し。勝ち馬の背中は遠かった。それでも脚力の高さは示した格好で、悲観する内容ではない。２度のコース経験はアドバンテージ。走り慣れた舞台で賞金を加算して、皐月賞を見据える。

東スポ杯２Ｓは７着と１番人気を裏切ったダノンヒストリー。スタートで出遅れて後方３番手。逃げ切った初戦とは一転してスムーズさを欠いて、流れに乗り切れずに終わった。ただ、新馬戦の勝ちっぷりを見ればポテンシャルは相当。重賞２戦目で証明してみせる。

未勝利戦を鮮やかに逃げ切ったソラネルマン。二の脚でハナに立つと、マイペースに持ち込んで、後続の追撃を寄せ付けなかった。祖母は名牝ブエナビスタという血統馬。初Ｖ直後でも侮れない。

ホープフルＳ１２着からの反撃を期すジーネキング。１週前追い切りは、美浦Ｗで６Ｆ８９秒９−１２秒９。間隔は詰まっているが、軽快な動き。大敗のダメージはなさそうだ。Ｇ３なら見直しが必要だ。