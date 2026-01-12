その相談、実は損してる？「貯まらない人」の共通点
「一生貧乏な人」と聞くと、浪費家や計画性のない人を思い浮かべがちですが、実はお金が貯まらない人には「人との関わり方」に意外な共通点があります。その代表例が、相手の労力を考えず、質問や相談ばかりを繰り返してしまう人です。
一見、熱心で素直に見えるこの行動ですが、実は時間・信頼・お金の全てを失いやすいリスクのある習慣でもあります。今回は、「なぜこのタイプが一生貧乏になりやすいのか」という理由と、そこから抜け出すための考え方を整理します。
自分ですこし調べれば解決できる内容であっても、「これ、どう思う？」「どうしたらいいかな？」と、つい人に頼ってしまいます。さらに特徴的なのは、相談の中身が曖昧な点です。現状の整理や、自分なりの考えを持たないまま話を振ってしまうため、相手は「考える負担」を一方的に背負わされることになります。
本人に悪気はなく、「助けてもらって当たり前」「聞けば教えてくれるはず」という感覚で動いていることがほとんどですが、相手の時間や気力、考える余裕を、知らず知らずのうちに使ってしまっているケースも多いのです。
こうした姿勢は、不思議なほど家計管理にもそのまま表れます。「自分で考えない」という習慣がついていると、以下のような状態に陥りやすくなります。
・お金の使い道を客観的に振り返ることができない
・重要な判断を先延ばしにしてしまう
・問題が起きてから、慌てて誰かに頼ろうとする
結果として、全ての対策が「後手」に回り、いつまでたってもお金に余裕が生まれません。人の知恵や時間をコストゼロで使おうとする姿勢は、巡り巡って自分自身の「資産を作る力」を弱めてしまうのです。
・自分なりの仮説や答えを1つ持ってから聞く
・「ここまでは自分で調べた」と前置きをする
・相手の時間を使うことへの敬意を持つ
たったこれだけで、周囲との関係性は大きく変わります。お金が貯まる人は、「誰に何を聞くか」以上に、「自分でどこまで考えたか」というプロセスを大切にしています。相手の労力を尊重できる人ほど、周りからの助けも得やすく、結果として時間もお金も味方につけることができるのです。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
