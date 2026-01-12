夜景が美しいと思う「栃木県の温泉地」ランキング！ 2位「那須湯本温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
湯けむりに包まれながら夜景を眺める時間は、温泉ならではの贅沢な体験です。街の灯りが織りなす幻想的な景色や、自然と調和した静かな輝きは、心を穏やかにしてくれます。夜を彩る景観と温泉の癒しを同時に楽しめる人気の温泉地に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、夜景が美しいと思う「栃木県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「展望台などもあり、ひらけた場所で美しい夜景を見渡せるため」（30代女性／東京都）、「夜になると街の明かりが織りなす美しい夜景が絶景だと思います」（30代女性／愛知県）、「薄暗い自然風景もほんのりライトアップされると抒情詩のファンタジーの世界になれる温泉風景が素晴らしい」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「小さい頃訪れた事があって、夜景にも癒された温泉地だったから」（20代男性／埼玉県）、「自然に囲まれた中で、静けさと灯りの美しさが調和しており、都会では味わえない落ち着いた夜景を堪能できます。特に高台から眺めると、鬼怒川沿いの夜景が一望できて心に残ります」（40代女性／東京都）、「渓谷や高原など自然で開放感のある景色が魅力的だからです」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：那須湯本温泉／58票栃木県の北部に位置する那須湯本温泉は、那須岳のふもとに広がる歴史ある温泉地です。標高が高く、空気が澄んでいるため、夜には満天の星空を眺めることができます。硫黄の香りが漂う温泉街は、温泉情緒にあふれ、落ち着いた雰囲気の中で夜景を楽しめるのが魅力です。周辺の山々や森の闇と、街の光が織りなすコントラストは、都会の夜景とは一味違う美しさがあります。
1位：鬼怒川温泉／145票栃木県日光市にある鬼怒川温泉は、鬼怒川渓谷沿いに広がる関東有数の大型温泉地です。渓谷美が最大の魅力で、夜にはライトアップされた鬼怒川の川面と、両岸に建ち並ぶホテルや旅館の灯りが幻想的な夜景を作り出します。特に、鬼怒川に架かる橋の上から眺める夜景は、温泉地全体を俯瞰でき、そのスケールの大きさに圧倒されます。遊覧船に乗って川から夜景を眺めるのもおすすめです。
