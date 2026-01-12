エヌビディア（NVDA）の次にくるのは？株価予想の達人が教える「お宝銘柄」の意外な見つけ方
筆者は個人投資家として生計を立てています。足元では、AIブームでエヌビディア（※）などの株が上がっていて、「エヌビディアの次は何が上がると思いますか？」と聞かれることも多いです。
そこで今回は、「次のエヌビディア」を見つけるために、筆者が普段から気を付けていることをまとめていきます。
※編集注釈：エヌビディア（NVDA）は、AIや画像処理に使われる半導体を手掛けるアメリカ企業。AIブームを背景に業績が大きく伸びています。
・いつもお金持ちが行列をつくっている高級レストランのオーナー
・いつも客がいないレストランのオーナー
どちらのオーナーになるほうが得でしょうか？ 多分、ほとんどの方は前者を選ぶはずです。
お金持ちを待たせるということは、それだけそのレストランが「強い立場」にいる会社である表れだからです。
同じ理由で、「お金を持っている人が列を作って、大金を払ってでも買いたいものはなんだろう？」という妄想がいい儲け話につながることが多いです。
言い換えると、「儲け話は、儲けている会社のそばに転がっている」ということでもあります。
投資も同じで、「誰がお金を持っていて、何に困っているか」を考えることが、次のチャンスを見つける近道になります。
いまは建設業者の人手不足ですから、儲かっている人が大金を払ってでも業者を取り合っているんですよね。
それなら日本の建設業者も採算のいい案件を選んで仕事ができますから、高確率で儲かりそうです。最近だとデータセンターの建設も増えているようで、建設株は「隠れAI株」といえるかもしれません。
さらに、じゃあ建設業者は儲かっているけれど、彼らは何に困っているか？を調べてみると、コスパのよい外注先を求めているわけです。
ただでさえ人手不足なので、外注できる仕事はどんどん外注したい。ICT（※）なんかは他に任せたいし、じゃあどこの業者がいいんだろうとなるわけですね。
いつも筆者はブログなどで「不足はチャンス」と言っていますが、こうやってお金は「足りないところへと集まっていく」ものです。だから、「儲けている人は、何が足りなくて、買うんだろう？」と、よく妄想します。
※編集注釈：ICTとは、建設現場の人手不足を補うためのデジタル化や業務効率化の仕組みを指します。工程管理や人員配置、資材管理などを支えるシステムやサービスが含まれます。
SK Hynixというのは「メモリー」や「ストレージ」という、パソコンの記憶を司る部品を作っている会社です。
どうしてこの会社に投資したのか？というと、SK Hynixの販売先の中には、あの有名なエヌビディアがあるんですね。儲かってる人がお客さまです、と。
もちろん、全てが同じようにうまくいくわけではありませんが、エヌビディアはAI用のチップを設計している会社で、いまめちゃくちゃ儲けています。そんなエヌビディアが、大金を払ってでも買いたいものが、SK Hynixのメモリー半導体だったのです。
取りとめなく書いてしまいましたが、要点をまとめると、
・お金持ちを待たせる会社は強い
・お金持ちの隣に次のお金持ちがいる
・お金は「不足」へ集まっていく
ということです。
あまりにシンプルなので「本当かなあ？」と疑う方もいるかもしれません。しかし、このテクニックは学術的にも実証されています。
イェール大学とシカゴ大学の研究（2008年）によると、主要顧客の株価が動いた後、その取引先（サプライヤー）の株価は平均1カ月遅れで同じ方向に動く傾向があるそうです。つまり、顧客が儲かると、取引先も儲かるわけですね。
ビジネスチャンスや投資のチャンスを見つけたいときには、ニュースを見ながらぼーっと考えるだけでもいいので、やってみてはいかがでしょうか？
参考
・Cohen, L., & Frazzini, A. (2008). "Economic Links and Predictable Returns." The Journal of Finance, 63(4), 1977-2011.
文：中原 良太（個人投資家・トレーダー）
18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。
(文:中原 良太（個人投資家・トレーダー）)
