「お母さんなんだなあ」熊田曜子、娘との七五三ショットに反響！ 「着物姿が美しい」「綺麗」
タレントの熊田曜子さんは1月10日、自身のInstagramを更新。娘との七五三ショットを公開しました。
【写真】熊田曜子、娘との七五三ショットに反響！
「子どもの成長早いですね」熊田さんは「三女 七五三のお写真が完成したよ」とつづり、10枚の写真を投稿。1、9、10枚目では、自身と娘が着物を着た記念ショットを披露しました。熊田さんは黄色、娘は水色の着物を身にまとい、あたたかな雰囲気が伝わってきます。2人とも着物がよく似合い、見ているだけでほっこりする1枚です。
この投稿にファンからは、「おめでとう すてきですね」「七五三、おめでとうございます」「とてもかわいいですね」「お母さんなんだなあ すてき」「熊田さんの着物姿が美しい」「綺麗です」「子どもの成長早いですね」との声が寄せられました。
「ステキな女性でありお母さんですね」熊田さんは2025年12月31日の投稿で、「サンリオピューロランド 独身の時から大好きな場所 三姉妹と一緒に行けて更に大好きな場所になってる」とつづり、娘たちとのお出かけの様子を公開。コメントでは、「曜子さんかわいいです」「ステキな女性でありお母さんですね」「キティちゃんな曜ちゃんかわいすぎる最強」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてください。(文:古原 美咲)
