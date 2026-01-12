ÆÃ·±»Ü¤·¤¿Éã¤ÎÆ´¤ì¤ëà¶¯¤¤ÃËá¤Ë¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4°Ì¤ÎÁêÎÉ²íÅÍ¤ÏÂç³Ø¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¡ÖÌîµåÇî»Î¡×
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ÎÊâ¤ß¤ä²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öµ±¤±¡ª¡¡2026sh¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤ÎÂè2²ó¤Ï¡¢4°Ì¤ÎÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê22¡Ë¡á´ôÉì¶¨Î©Âç¡á¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¤¿¤æ¤Þ¤Ì¸¦µæ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç³Ø¤Ç¤µ¤é¤ËÈôÌö¡£»ØÌ¾¸å¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÌó1Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÃæ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¼è¤ê¾å¤²¤ëÁª¼ê¤Î½é½Ð°Ê³°¤Ï·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤ë¤«¤é¡×¡£¾®³Ø1Ç¯¤Î²Æ¡¢Í§Ã£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿ÁêÎÉ¤Ï¡¢Éã¤Î¹¬°ì¡Ê47¡Ë¤Ë¤½¤¦ÏÃ¤·¤ÆÆð¼°¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¡£»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉã¤ÎÆÃ·±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÁÇ¿¶¤ê¤Ê¤É1»þ´ÖÈ¾¤ò½µ3²ó¡£¡Ö¾®³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´ðËÜÅª¤Ê·Á¤ò¶µ¤¨¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¹â¹»¤Þ¤ÇÅê¼ê¤À¤Ã¤¿Éã¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£Ëè²óµã¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿ÁêÎÉ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ËÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Þ¤Ç¼ç¤ËÆâÌî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¦ÃÎ¡¦ËÅÄÂçÃ«¹â¤ËÆþ³ØÄ¾¸å¤Î¼éÈ÷Îý½¬¤ÇÅö»þ´ÆÆÄ¤Îºêµ×ÊÝ¹¨·û¡Ê41¡Ë¤Ë¡Ö¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¤ì¤¤¤ÇÊÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¼êÀìÇ°¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¡£2Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤½¤Î²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢¸©¤ÎÆÈ¼«Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£4²óÀï¤Î´äÄÅ¹âÀï¡£±«Ãæ¤Î»î¹ç¤Ë¡¢ºêµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÁêÎÉ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÎÉ¤òÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï´°Åê¡£¹¬°ì¤Ï¡Ö´Ä¶¤ËÆ°¤¸¤º¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÛ¡¹¤È°ì¿Í¤ÇÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤¹¤Û¤ÉÀÕÇ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬3Ç¯½Õ¤Î°¦ÃÎÂç²ñ¤Ç¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÏÅÐÈÄ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤±¤¬¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤Èºêµ×ÊÝ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡´ôÉì¶¨Î©Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£2Ç¯»þ¤ÎÀ¾Ç»±¿Í¢¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¡¢4²ó¤òÅê¤²¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£¡Ö²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Äü¤á¤º¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ¤«¤éÆ°ºî¤ò¤è¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£´ØÀá¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò1»þ´Ö¤Û¤É¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¡ÖºÙ¤«¤¤ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌîµåÇî»Î¤Î¤è¤¦¡×¤È´ÆÆÄ¤Î´ß¹¾½¨¼ù¡Ê50¡Ë¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Æþ³Ø»þ140¥¥í¤ÎµåÂ®¤Ï2Ç¯Åß¤Ë150¥¥í¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤Ç²á¤´¤¹Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âÎý½¬¡£¡Ö¿Í¤È°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£Ç¯±Û¤·Îý½¬¤È¾Î¤·¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯¤Î8·î¡¢Åì³¤ÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÃæÆü2·³¤È¤Î¥×¥í¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ê¥×¥í¤Ë¡Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´ß¹¾¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅß¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤ÎÎý½¬ÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¡£¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ÇÂÇ¼Ô¤Ë¼¡¡¹¤È¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ò¤º¤¿¤º¤¿¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÁêÎÉ¤Ïºêµ×ÊÝ¤ËLINE¡Ê¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬°ì¤Ë¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥×¥í¤Ë¤«¤«¤ë¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀë¸À¡£¼«¿È¤Ë½Å°µ¤ò¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¤Î½ÅÎÌ¤ò½Å¤¯¤·¡¢¿©»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£4Ç¯½Õ¤Ë¤Ï152¥¥í¤ò½Ð¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È¸å¤ËµåÃÄ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç±¦Éª¤Î±ê¾É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦ÉûºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¡×¡£1Ç¯´Ö¤ÏÂÎ¤Î¶¯²½¤ËÀìÇ°¡£¡Ö1Æü¤Ç¤âÁá¤¯1·³¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö²íÅÍ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢³ÊÆ®²È¤ÎËâºÀÅÍ¤¬¹¥¤¤ÊÉã¤¬ÉÕ¤±¤¿¡£ÁêÎÉ¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÎäÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëà¶¯¤¤ÃËá¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÌöÆ°¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊßÀ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
¡¡ÁêÎÉ¡¡²íÅÍ¡Ê¤µ¤¬¤é¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë2003Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô½Ð¿È¡£ÁÐÊö¾®1Ç¯¤Î»þ¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤ÇÆð¼°¤ò»Ï¤á¡¢5Ç¯Åß¤«¤é¡ÖËÌÀ¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Ø¡£ËÌÀÃæ¤Ç¤Ï¹Å¼°¡ÖËÅÄ¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÇÆâÌî¼ê·óÅê¼ê¡£ËÅÄÂçÃ«¹â3Ç¯²Æ¤Ï°¦ÃÎÂç²ñ4²óÀï¤Ç»ê³Ø´Û¹â¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£´ôÉì¶¨Î©Âç3Ç¯½©¤ËÅì³¤ÃÏ¶èÂç³Ø´ôÉì¸©³ØÀ¸Ìîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£184¥»¥ó¥Á¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£ÇØÈÖ¹æ50¡£