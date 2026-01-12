「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）

２６年の飛躍を誓い、明け４歳馬のゲルチュタールが始動する。１週前追い切りは、栗東ＣＷで３頭併せを敢行。直線は最内に入り、抜群の伸び脚を見せて併入、先着と仕上がりは上々だ。昨夏に力をつけ、菊花賞でも４着と世代上位の実力は証明済み。仕切り直しの一戦で進化した姿を披露して、春の大舞台へ向け好発進といく。

有馬記念を無念の除外となったライラックがスライド参戦。陣営は除外も想定しつつ調整を進めてきた。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８５秒２−１１秒８を記録し、３馬身半先着。出来落ちはみじんも感じられない。京都は昨年のエリザベス女王杯で３着と好走。牡馬を蹴散らし、４年ぶりの勝利なるか。

菊花賞１６着以来の復帰戦となるヤマニンブークリエ。１週前追い切りは、栗東ＣＷで６Ｆ７８秒８−１１秒８をマーク。長めからしっかりと追われ、ラストまでスピード感十分の走り。馬体の雰囲気も良好で、態勢は整った。昨年のセントライト記念ではミュージアムマイルと好戦。力さえ出し切れば、重賞を勝てる器だ。

今季初戦に臨むマイネルクリソーラ。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８７秒０−１２秒１を記録し、１馬身先着。追うごとに良化を示して、気配は上昇ムード。重賞戦線で強敵にもまれて地力を強化し、完成の域に達してきた。タイトルに手が届いていい頃だ。

鳴尾記念はまさかの１０着大敗に終わったオールナットだが、開幕週でスピードを求められる馬場では厳しかった。２走前のチャレンジＣで重賞初Ｖ。ゆったり運べる芝２４００メートルで本領発揮といく。