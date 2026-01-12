グラビアアイドル高橋凜（35）が12日までにインスタグラムを更新し、水着撮影会のオフショット写真を大量に投稿している。撮影会は大阪で行ったといい「今年初のみんなに会えるイベントでした」「みんなからハッピーオーラたくさんもらいました」とコメント。さらに「貴重なお時間使って会いにきてくれて、本当にありがとう」「とっても楽しい時間を過ごせました」「また皆様にお会いできますこと、とても楽しみにしております」とファンに対する感謝の言葉をつづっている。

投稿した写真は、白やオリーブグリーン、赤、ベージュなどのビキニ水着を着用。筋トレなどで鍛え上げた均整の取れたボディーラインが印象的。スマホで自撮りする際もセクシーなポーズをとっている。

ファンやフォロワーからは「ナイスバディ」「引き締まっております」「めっちゃキュート」「素晴らしいボディ」「Dynamiteなbodyでもいいんじゃない めまい起こしそう」「たまりませんねっ」「凛ちゃんいい身体になってきた」「ワキが相変わらず綺麗デスネ」など称賛のコメントが相次いで寄せられている。