１２日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月〜金曜・午後３時４９分）では、高市首相（自民党総裁）が今月２３日の召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったことを報じた。

２月上中旬に衆院選が実施される公算が大きくなった今回の動きについて、ＴＢＳスペシャルコメンテーターで出演のジャーナリスト・星浩氏は「大阪は１９の選挙区があるんですけど、前回は維新が全勝してるんですね。自民党は１５負けて、公明党が４つ負けてるんですね」と自民と連立を組む日本維新の会との戦歴について説明。

「自民党は今回も『維新と戦いたい』という地元の声が強いんですね。そうすると、自民党、維新の現職、それから公明党、もしかしたら参政党、この辺も加わって相当、大乱戦になってくる可能性が大阪ではありますね」と予想。

「連立を組んでいる二つの政党が選挙で戦うという非常に奇妙なことになってきますので…。これも高市さんは調整をしないまま選挙に突入しますので、この辺の責任はどうなるんだということを問われてくると思いますね」と話していた。