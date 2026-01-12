本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



1/12



EUR/USD

1.1600（5.46億ユーロ）

1.1620（8.69億ユーロ）

1.1630（7.03億ユーロ）

1.1635（9.37億ユーロ）

1.1650（15.0億ユーロ）

1.1680（10.0億ユーロ）

1.1690（7.84億ユーロ）

1.1700（17.0億ユーロ）

1.1705（6.06億ユーロ）

1.1800（16.0億ユーロ）



非常に多くのオプションが設定されている。1.1650から1.1700のレンジに合計40億ユーロ以上のオプションが集中しており、この価格帯では値動きが膠着しやすくなる可能性。



USD/JPY

156.70（7.34億ドル）

157.00（9.02億ドル）

158.00（13.0億ドル）





（158.00付近）に13億ドルの大きなオプションが位置している。158円台を維持するかどうかの攻防の節目に。



GBP/USD

目立った設定なし。

外部サイト