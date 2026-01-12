彼氏の何気ないやさしさに感動することってありますよね。特に元カレがクズ男だった場合、その違いに戸惑いながらも、キュンとしてしまうようで……？ 今回は、気が利く彼氏に感動した話をご紹介いたします。

コーヒーを買っておいてくれた

「彼氏とテーマパークに行くことになって、待ち合わせ場所で待っていたときのこと。しばらくすると、彼氏が『お待たせ！』と言って現れたのですが、コーヒーを手渡してくれたんです。待ち時間が長いから『腹ごしらえしつつ並ぼ！』と言ってくれて、事前にカフェでいろいろ買ってきてくれてたみたいで感動しました……！ 前に付き合ってた人は、行列や人混みは無理な人で、デートしても文句ばっかり。おまけにケチだったので、カフェでコーヒーを買うなんて一度もありませんでした。元カレとの違いに驚いたけど、彼氏のおかげでテーマパークデートはすごく楽しめました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ デート前にコーヒーを買ってきてくれるなんて、気の利く彼氏ですよね。元カレと真逆のタイプだと、余計に彼氏のやさしさが染みるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。