¡Ö¤Û¤ó¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÂÔË¾¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÌÜÁ°¤ÇÀËÇÔ¡Ä»°²Ï¡¦À¾ÅÄÍ¥Âç14ÆÀÅÀ¤âÅ·¹ÄÇÕV¤Ê¤é¤º
¡¡1·î12Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡ØÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬72－64¤Ç¾¡Íø¡£²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Ï¡¢10Âç²ñ¤Ö¤ê10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Þ¤Ç°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»°²Ï¤Ç¥Áー¥àºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë34Ê¬38ÉÃ¤Ë½Ð¾ì¤·14ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿À¾ÅÄÍ¥Âç¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾ー¥ó¤Ç¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡Ä¡×¤È¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸ý¤ò³«¤¯¤È¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¡ÊºÙÉô¡Ë¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÍ¤¿¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÀ¾ÅÄ¼«¿È¤â1ÅêÌÜ¤Î¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥Áー¥à¤â20－15¤È¥êー¥É¤¹¤ë¹¥¥¹¥¿ー¥È¡£¤¿¤À¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÄäÂÚ¤·µÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤â¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ®¤ì¤òÈ¿·â¥àー¥É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ÆÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï¡Ö¸åÈ¾¡¢ÂÇ³«¤Ç¤»Ï¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¥·¥åー¥È¤â¥Ý¥í¥Ý¥í¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤â¤¦¤¢¤È°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
¡¡»°²Ï¤È¤·¤Æ¤Ï8Âç²ñ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¡£2021Ç¯¤Ë»°²Ï¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿À¾ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Ç·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÂÔË¾¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌÜÁ°¤ÇÆ¨¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ÈÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅ·¹ÄÇÕ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤â¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬»°²Ï¤ËÍè¤Æ¤«¤é1²ó¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï·ë¹½Á°¤ÎÍ½Áª¤ÇÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥¤¥ó¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉºÇ¶á½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤è¤êÄ¹¤¯¤¤¤ë¥À¥Ð¥ó¥Æ¡Ê¡¦¥¬ー¥É¥Êー¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¡ÊÀ¿»Ë¡Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤è¤ê¤â¤Ã¤È¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¤¬¡ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤·¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¡¤Á¤¤é¤»¤ë¤Ã¤Æ¤½¤¦´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼¡¤Ï·ë²Ì½Ð¤·¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á·ó»ÒØÆ°ìÏº
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É4»î¹ç¤Ç¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë50ÆÀÅÀ¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ12.5ÆÀÅÀ¡Ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤Ç»°²Ï¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥óHC¤Ï¡Ö¤â¤¦2ÃÊ³¬¡¢3ÃÊ³¬¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ìÇÕ¤òµÊ¤·¤¿·Ð¸³¤ò¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£B1¥êー¥°Àï¤Ï¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò·Ð¤Æ1·î24Æü¤«¤éºÆ³«¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛAÅìµþvs»°²Ï¡ÄÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü