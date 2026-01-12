アヤックス加入の冨安健洋、指揮官が現状を説明「少しずつ前進しているが…」
アヤックスの日本代表DF冨安健洋の新天地デビューには、まだしばらく時間がかかるようだ。フレット・フリム暫定監督が説明していることを、オランダ『ESPN』が伝えた。
度重なる怪我に悩まされた冨安は、アーセナル在籍時の昨年10月5日サウサンプトン戦に途中出場で戦列に復帰したものの、その後再離脱。昨年2月に右膝の再手術を行い、7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表された。その後は無所属となっていたものの、12月16日に26年6月までの短期契約でアヤックスへの加入が発表されていた。
グループ練習への合流も伝えられている冨安について、「すべてが順調に進んだ場合」に早ければ1月中にピッチに立つ可能性が報じられていた。そして、フリム暫定監督は「プレーできるようになるにはまだ時間がかかるだろう」と説明している。
「彼はグループ練習を含め、何度か参加しているが特定の練習は休んでいる。少しずつ前進しているが、プレーできるようになるにはまだしばらく時間がかかるだろう」
「トレーニングでは良い印象を与えている。しかし、試合に出場できる状態になるのはいつになるかは疑問だ。コンディションが整えば多くの試合に出場できると思う。彼はさまざまなポジションで良いプレーができる。つまり最終ライン、右、中央、左で非常に優れたプレーができる万能な選手だよ」
