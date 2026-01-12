吉田体制7季目を迎える秋田、トップチーム体制&選手背番号を発表!! 横浜FCから加入のMF中野嘉大は77番
ブラウブリッツ秋田は12日、百年構想リーグのトップチーム体制ならびに選手背番号が決定したことを発表した。
昨季のJ2リーグで14位となった秋田は吉田謙監督の続投が決定。今季は吉田体制7シーズン目を迎える。
■スタッフ
▽監督
吉田謙
▽ヘッドコーチ
熊林親吾
▽コーチ
本橋卓巳
新井健太
▽GKコーチ
太田渉
▽フィジカルコーチ
高橋延寿
▽分析コーチ
中村雅昭
■選手
1 GK山田元気
2 DF岡崎亮平
3 DF飯泉涼矢
4 DF岡野洵(←長崎)
5 DF長井一真
6 MF諸岡裕人
7 MF水谷拓磨
8 FW梅田魁人(←水戸)
9 MF中村亮太
10 FW佐藤大樹
11 FW佐川洸介
13 DF才藤龍治
14 MF大石竜平
16 MF吉岡雅和
17 DF野々村鷹人(←松本)
18 FW半田航也(←鳥取/期限付き移籍から復帰)
22 DF高橋秀典(←山口←栃木SC)
23 GK矢田貝壮貴
25 MF藤山智史
31 MF石田凌太郎
32 DF長谷川巧
34 FW鈴木翔大
47 GK堀内智葵
52 FW西村真祈(←FC大阪)
66 MF土井紅貴
71 DF畑橋拓輝
77 MF中野嘉大(←横浜FC)
