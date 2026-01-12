　ブラウブリッツ秋田は12日、百年構想リーグのトップチーム体制ならびに選手背番号が決定したことを発表した。

　昨季のJ2リーグで14位となった秋田は吉田謙監督の続投が決定。今季は吉田体制7シーズン目を迎える。

■スタッフ

▽監督

吉田謙

▽ヘッドコーチ

熊林親吾

▽コーチ

本橋卓巳

新井健太

▽GKコーチ

太田渉

▽フィジカルコーチ

高橋延寿

▽分析コーチ

中村雅昭

■選手

1 GK山田元気

2 DF岡崎亮平

3 DF飯泉涼矢

4 DF岡野洵(←長崎)

5 DF長井一真

6 MF諸岡裕人

7 MF水谷拓磨

8 FW梅田魁人(←水戸)

9 MF中村亮太

10 FW佐藤大樹

11 FW佐川洸介

13 DF才藤龍治

14 MF大石竜平

16 MF吉岡雅和

17 DF野々村鷹人(←松本)

18 FW半田航也(←鳥取/期限付き移籍から復帰)

22 DF高橋秀典(←山口←栃木SC)

23 GK矢田貝壮貴

25 MF藤山智史

31 MF石田凌太郎

32 DF長谷川巧

34 FW鈴木翔大

47 GK堀内智葵

52 FW西村真祈(←FC大阪)

66 MF土井紅貴

71 DF畑橋拓輝

77 MF中野嘉大(←横浜FC)