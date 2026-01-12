【東北天気】東北日本海側では雪を伴った西よりの風が強まりしける予報 13日昼前から14日にかけて風雪や高波に注意・警戒 東北・全国の天気を画像で 気象庁
急速に発達する低気圧や西高東低の気圧配置の影響により、東北日本海側では雪を伴った西よりの風が強まり、しけるでしょう。１３日昼前から１４日にかけて、風雪や高波に注意・警戒してください。また、東北日本海側を中心に、１３日は竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
１３日は、低気圧が急速に発達しながら日本海から北海道付近を北東へ進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。その後、１４日にかけて北日本では西高東低の気圧配置となる見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、１３日は、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。
このため、東北日本海側では西よりの風が強まり、しける見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、警報級の西よりの風や警報級の高波となるでしょう。また、東北日本海側を中心に、積乱雲の発達する所がある見込みです。
■風・波の予想
［風の予想］
１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
東北日本海側 海上 ２０メートル （３０メートル）
東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）
１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）
東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）
［波の予想］
１３日に予想される波の高さ
東北日本海側 ５メートル
１４日に予想される波の高さ
東北日本海側 ５メートル
［防災事項］
東北日本海側では、１３日昼前から１４日にかけて、雪を伴った西よりの強い風による交通障害や建物への被害に注意・警戒し、１３日昼過ぎから１４日にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。また、東北日本海側を中心に１３日は、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■東北・全国の天気（画像）
