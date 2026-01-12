Mrs. GREEN APPLEのフェーズ3最初の新曲「lulu.」のMVが、公開からわずか20時間を待たずして200万再生を突破したことが、1月12日19時44分に、ミセスの公式サイトで発表された。

■「公開されて1日も経ってないのにもう200万!?」

ミセスの公式は「Thank you!! ‘lulu.’ MV Hits 2,000,000 Views on YouTube」のシンプルな文面とともに、大森元貴の顔がアップになった「lulu.」MVの1シーンの画像を投稿。

画像の上には、誇らしげに「2M」の文字がフィーチャーされている。

この投稿にファンは「24時間経ってないのに本当にすごい！」「はっやい！」「200万爆速すぎる！」「公開されて1日も経ってないのにもう200万!?」「さすがにはやすぎる」と、そのあまりの勢いに驚きを隠せない様子。

また「聴いても聴いても聴きたくなる神曲です」「私も、何回もリピートしてる」「どこまで伸びるのか楽しみ」といった書き込みもあり、こうしたリピーターの存在が、200万という破格の再生数に影響している可能性もありそうだ。

そして「フリーレン始まったら再生回数のスピード加速しそう」との声もあり、「lulu.」が第2期のOPテーマとなるTVアニメ『葬送のフリーレン』の放送開始とともに（1月16日スタート 毎週金曜23時～ 日本テレビ系全国ネット）さらに再生数が伸びることも予想される。

Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MVの動向から、今後も目が離せなさそうだ。