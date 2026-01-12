世界的な音楽フェス「ＦＵＪＩ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ」の名物ＭＣとして知られたスマイリー原島（すまいりー・はらしま）さんが６日に熊本市内の病院で死去したことが１２日、原島さんのＸで発表された。６５歳。熊本市出身。

原島さんは８２年にロックバンド「アクシデンツ」を結成し、メジャーで４枚のアルバムを発表した。解散後もスマイリー＆ザ・ドクターズなど自身の音楽活動に加えてプロデュース、テレビやラジオ番組やイベントのＭＣを勤めるなど幅広く活躍。フジロックでは前夜祭やメインのグリーンステージのＭＣを長く担当し、開幕から閉幕までを取り仕切っていた。

フジロックの公式Ｘでは「グリーンステージで『田舎へ行こう』のＳＥが流れたあと、朝イチに響き渡る『フ〜ジ〜ロッック！！』というあの掛け声を、今年はもう聞くことができないのですね。前夜祭の盆踊り大会での進行、ステージ裏でのたくさんのバカ話−−もう一緒に笑えないと思うと、ただただ寂しいです」と惜しんだ。

また、大江慎也（ルースターズ）、杉本恭一（元レピッシュ）、ヤマジカズヒデ（ｄｉｐ）、藤井一彦（グルーヴァーズ）、武藤昭平（勝手にしやがれ）、ザ・ニートビーツら多くのゆかりのミュージシャンが、ＳＮＳで追悼している。