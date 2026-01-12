純烈のリーダー・酒井一圭がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」の4人が、日本クラウンから4月8日にメジャーデビューする。このたび彼らのオーディション開催決定から、お披露目に至るまでに密着した映像『モナキ誕生 密着ドキュメンタリー』が公開された。

同ドキュメンタリーはシリーズとして、デビュー日まで毎週月曜日21時に計13本の公開を予定している。1回目はプロデューサー・酒井インタビュー編。オーディション開催の記者会見に挑む前の単独インタビューを中心に構成されている。

2023年10月から密着が始まっている動画の中で酒井は、オーディション開催の理由や、純烈としての経験などを赤裸々に語っている他「もう一苦労のチャンス」や「純烈イズムの継承」など、新グループ結成に際しての核心に迫る内容を語っている。

モナキは1月24日からは予約キャンペーンがスタートし、メンバーと直接触れ合える機会も増えるが、オーディション応募時のメンバーと見比べながらキャンペーンに参加しても面白いかもしれない。

デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」

2026年4月8日発売

Pre-add/Pre-save：https://lnk.to/pre_honmayadenandeyanenshirankedo

収録内容

【Aタイプ】CRCN-8829 定価:￥1,550 (税抜価格￥1,409)

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.こんなもんじゃねぇ

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.こんなもんじゃねぇ（オリジナル・カラオケ）

【Bタイプ】CRCN-8830 定価:￥1,550 (税抜価格￥1,409)

1.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど

作詩：酒井一圭、岩崎貴文 作曲・編曲：岩崎貴文

2.ねがい

作詩：酒井一圭 作曲：向井浩二 編曲：猪股義周

3.ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど（オリジナル・カラオケ）

4.ねがい（オリジナル・カラオケ）

CD予約キャンペーン一覧(1月9日発表分)

1/24(土)12:00/15:00 ユアエルム八千代台

1/26(月)12:00/15:00 ヨーロー堂

1/27(火)12:00〜 セキネ楽器

15:00〜 ブルーオレンジ(音曲堂)

1/29(木)12:00/15:00 鈴木楽器

1/31(土)13:00/15:30 ミュージックショップダン

2/2(月)12:00/15:00 ニットーモール熊谷

2/13(金)12:00/15:00 イオンモール佐野新都市

2/14(土)12:00/15:00 イオン南越谷

2/17(火)12:30/15:30 イオンモール与野

2/24(火)12:00/15:00 イオンモール太田

2/25(水)12:00/15:00 イオン笠間店