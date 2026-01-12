NewJeans専属契約解除のダニエル、SNS開設 ライブ生配信で涙ながらに想い伝える「メンバーと一緒に歩むため最後まで戦いました」
【モデルプレス＝2026/01/12】韓国の5人組ガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）として活動し、所属事務所ADORとの専属契約解除が発表されていたDANIELLE（ダニエル）が1月12日、自身のSNSを開設。同日ファンに向けてライブ生配信を行った。
【写真】NewJeans、改名後の新ビジュアル
DANIELLEは、自身のInstagramとYouTubeのアカウントを開設。同日ライブ生配信を実施し「『待っていてくれた』という言葉だけでは足りないくらいです。Bunnies（ファン）はずっとその場所にいてくれました」と涙ながらにファンへ感謝を伝えた。
また「今、多くの状況がまだ整理されている過程にあります。時が来れば、何が起きているのか、訴訟のこと、皆さんが気になっているであろうすべてのことについてお伝えします」といい、「私はメンバーと一緒に歩むため最後まで戦いました。その真実は私の中にあり続けます」と宣言。最後には「私の心の片隅には、いつもNewJeansがいます。メンバー1人ひとりが、誠実な心と共に。たとえ少し違う場所にいたとしても、同じ心で1つのBunniesになります」「これは終わりではありません。始まりです」と語った。
NewJeansは2024年11月14日にADORに対し、退社したミン・ヒジン氏の代表復帰などを求め、14日以内に受け入れない場合には専属契約を解除する内容証明を送付。改善の余地が見られないことから、同年11月28日に記者会見を開き、レーベルADORとの専属契約を解除すると宣言し、法廷で戦うことも明言。2025年2月7日には新グループ名が「NJZ」であることを発表し、独立を宣言した。その後、ADORがメンバー5人を相手取り「企画会社地位保全および広告契約締結などの禁止仮処分」を申請。その請求を認容する判決が下されていた。
2025年11月12日にはADORがHAERIN（ヘリン）、HYEIN（ヘイン）の復帰を正式に発表。同年12月29日にはHANNI（ハニ）が復帰、MINJI（ミンジ）とは対話中であると説明したが、DANIELLEについては「NewJeansのメンバーおよびADOR所属アーティストとして共に活動を継続することは困難であると判断し、当社は本日、専属契約の解除を通知しました」と説明。「今回の紛争状況を招き、NewJeansの離脱と復帰遅延に重大な責任があるDANIELLEの家族1名とミン・ヒジン前代表に対しては、法的責任を問う予定です」とした。（modelpress編集部）
◆ダニエル、SNS開設＆生配信実施
◆ADOR、ダニエルと専属契約解除
