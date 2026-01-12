こういうの、欲しかったーー！“寝る前ケア”で翌朝しっとり♡【大人の部分ケアアイテム】

寒さや乾燥が気になる季節に、全身の保湿を行っているという大人女性も多いはず。それに加えて、かかと、手、唇といった細部のケアにこだわってみるのもいいかも。今回は、夜にひと手間かけるだけで翌朝のしっとり感が実感できそうな、部分ケアアイテムをご紹介します。寝る前に使えば、翌朝の気分をグッと引き上げてくれるかも！

夏に向けて、今から始めるかかとケア

【キュレル】「ガサガサかかとをしっとり包む お手入れ底上げ かかとケアマスク（6枚入）」\550（税込）

素足でサンダルを履く季節になって、初めてかかとのガサガサに気が付いた経験はありませんか。そんな乾きやすいかかとを包み込むケアアイテムを使って、冬の今から対策を始めましょう！ お気に入りの保湿クリームを塗って穿いて眠るだけで、つるんとした理想のかかとを目指せそうなこちら。@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによると、「クリームはしっかり留まるのに蒸れにくく、寝ている間もストレスがありません」とのこと。寝ながらケアができて快適に使えるとあれば、気になる人も多いのでは。

スマホ操作もできるハンドケアマスク

【キュレル】「一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク（4枚入）」\660（税込）

冬と言えば手荒れが気になるシーズン。ハンドクリームを塗っているけれど、しっとり感が長続きしない気がする……。そんな手や指の乾燥対策をサポートしてくれる、手袋型のハンドケアマスクがこちら。先程ご紹介したかかとケアマスク同様に、お好みの保湿クリームを塗ってからはめるだけ。レポーターKaori.Fさんによると、「指先までまんべんなく密着」とのこと。さらに、「スマホ操作も問題なくできます」というメリットも。夜のルーティンにも、無理なく加えられそうです。

無香料でやさしいリップスクラブ

【無印良品】「リップスクラブ」\790（税込）

レポーターKaori.Fさんが「発売のたびに注目を集める隠れ名品」と紹介しているのが、こちらの唇ケア用のスクラブ。スティック状なので、指を汚さず塗れるところも嬉しいポイントです。レポーターKaori.Fさんによると、「無香料で成分の香りもないので、とにかく使いやすい」のだそう。「最近マットリップをよく愛用しているのですが、このスクラブで整えた後は理想的な発色を楽しめた」ともレポートしています。無印らしいシンプルなデザインも魅力的な、ポーチに入れておきたくなる1本です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里