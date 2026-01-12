第７３回日経新春杯・Ｇ２は１月１８日、京都競馬場の芝２４００メートルで行われる。

ゲルチュタール（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は、昨年の菊花賞で４着と上位に入った。もともと青葉賞でも０秒１差３着だったが、ここにきて体がしっかりとしてきた印象で、調教もしっかりと負荷をかけている。８日の栗東・ＣＷコースでラスト１ハロン１０秒９をマークと、仕上がりも申し分ない。ここで重賞を勝ち、さらなる飛躍につなげたい。

オールナット（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父サトノダイヤモンド）は、チャレンジカップを制した実力馬だが、前走の鳴尾記念では追走に苦しんでいた。その分、直線も伸びを欠いた形だが、今なら２４００メートルの方がよさそう。姉にジャパンカップ勝ちのショウナンパンドラがいて、自身も２６００メートルで勝っている。

リビアングラス（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は１週前追い切りの動きが絶好だった。矢作芳人調教師も「やっと良くなってきた感じ。そろそろいいところを見せないと」と感触が良かった。上がりのかかる馬場状態ならさらに面白い。

ライラック（牝７歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）はエリザベス女王杯で３着。有馬記念は痛恨の除外となったが、そのぶん多くの調教をこなしてきた。勝ち味に遅い馬ではあるが、７歳でも末脚に衰えはない。馬券圏内も十分に考えられる。

セントライト記念でミュージアムマイルの２着だったヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）や堅実に走るシャイニングソード（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父フランケル）にもチャンスがありそうだ。