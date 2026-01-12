¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡¢ÂÐ¥Ð¥ó¼«¼ç´ë²è¡ã»þ·×Áð¡ä #2¤¬·èÄê¡£O.A.Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ü2nd¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤âÈ¯É½
¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯6·î25Æü(ÌÚ)ÂçºåBIGCAT¡¢6·î27Æü(ÅÚ)KT Zepp Yokohama¤Ë¤Æ¡ã¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ùpresents¡Ö»þ·×Áð¡×#2¡ä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±þÊçÊýË¡¤Ï¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×¤Î¥«¥Ð¡¼²Î¾§Æ°²è¤ò¡Ö#»þ·×Áð¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£1ËÜ¤ÎÆ°²è¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ãYuika 2nd Asia Tour¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£4¤«¹ñ¤ò²ó¤Ã¤¿2025Ç¯½Õ¤«¤éÌó1Ç¯¡¢µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ2026Ç¯4·î¤è¤ê¹á¹Á¡¢ÂæËÌ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯9·î21Æü(·î¡¦½Ë)¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö ¡ã¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù LIVE¡ÖSanvitalia¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥æ¥¤¥«¡ÙËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯¤â»þ·×Áð¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
»þ·×Áð#2¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥²¥¹¥È¤ÎÈ¯É½¤ò¤¼¤Ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¡¢Âçºå¤È2¤«½ê²ó¤ê¤Þ¤¹¡¢¤É¤Á¤é¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤®¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µîÇ¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª
µîÇ¯¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª²ñ¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡ã¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ùpresents¡Ö»þ·×Áð¡× #2¡ä
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
²ñ¾ì¡§ÂçºåBIGCAT
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î25Æü(ÌÚ)¡¡
»þ´Ö¡§OPEN 18:00¡¿ START 19:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° 6,500±ß(ÀÇ¹þ)¡Ü1D
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888
12:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë
https://kyodo-osaka.co.jp
¡Ú¿ÀÆàÀî¸ø±é¡Û
²ñ¾ì¡§KT Zepp Yokohama
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ)
»þ´Ö¡§OPEN 17:00¡¿ START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥È¡§1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦2³¬»ØÄêÀÊ 6,500±ß(ÀÇ¹þ)¡Ü1D
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§WONDER LIVE
https://wlinfo.short.gy/Yuika
Ê¿Æü 11:00¡Á19:00
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1/12(·î¡¦½Ë)21:00¡Á1/27(²Ð)23:59
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/yuika-tokeisou2/
¢¨¥²¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¢£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È½Ð±é¼ÔÊç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¢£±þÊçÊýË¡
¡Ú°ì¼¡¿³ºº¡Û
¤´¼«Ê¬¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È(YouTube/Instagram/TikTok¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹)¤Ë¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×¤Î¥«¥Ð¡¼²Î¾§Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×
³Ú¶ÊURL¡§https://yuika.lnk.to/watashigaPR
HP¡§https://www.universal-music.co.jp/yuika/
¡ÚÆó¼¡¿³ºº¡Û
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
¢£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¡§
https://www.universal-music.co.jp/yuika/news/2026-01-12-2/
¢£¡ãYuika 2nd Asia Tour¡ä
2026.4.18(sat) HONGKONG Kitty Woo Stadium, TungPo
OPEN¡¡19:00 / START 20:00
2026.5.30(sat) TAIPEI Zepp New Taipei
OPEN 17:00 / START 18:00
2026.5.31(sun) TAIPEI Zepp New Taipei
OPEN 14:00 / START 15:00
2026.6.5(fri) SINGAPORE The Theatre at Mediacorp
OPEN¡¡19:00 / START 20:00
2026.6.7(sun) BANGKOK KBank SiamPic Hall
OPEN¡¡18:00 / START 19:00
2026.6.20(sat) SEOUL Myunghwa Live Hall
OPEN¡¡16:00 / START 17:00
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¾ÜºÙ¡§
https://www.universal-music.co.jp/yuika/news/2026-01-12-3/
◾️¡Ö»ä¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡×
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
https://yuika.lnk.to/watashigaPR
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù
ÊÔ¶Ê¡§²Ö°æÎÊ
◾️¡ã¡Ø¥æ¥¤¥«¡ÙLIVE¡ÖSanvitalia¡×¡ä
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
ÆüÄø¡§2026Ç¯9·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§18:00 OPEN / 19:00 START
¥Á¥±¥Ã¥È¡§»ØÄêÀÊ \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ
https://w.pia.jp/t/yuika-sanvitalia/
¢§¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
WONDER LIVE¡§https://wlinfo.short.gy/Yuika
Ê¿⽇ 11:00¡Á19:00
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok