“ハリケンレッド”塩谷瞬、新成人にエール「世界は、思っているより優しくない。でも、思っているより美しい」当時の写真添え投稿
俳優の塩谷瞬（43）が12日、自身のXを更新。新成人に向けてメッセージを送った。
【写真】若くて爽やか…花束を手に笑顔を見せる“ハリケンレッド”塩谷瞬
塩谷は「新成人の皆様へ」と書き出し、「今日、君は名前のない未来の前に立っている。大人になるということは、正解を持つことじゃない。問いを抱えたまま、それでも一歩、踏み出す勇気を持つことだ」と投稿した。
続けて「傷つくこともある。信じたものに、迷う夜もある。それでも君は、自分の人生の主人公であり続けてほしい」と呼び掛けた。「世界は、思っているより優しくない。でも、思っているより美しい。その両方を知ったとき、人は本当の意味で、大人になる」と強調した。
そして「成人、おめでとう。君の物語が、静かに、力強く始まることを願っている」と結んだ。写真にはハリケンジャー時代の1枚を添えた。
