レインボー、『KOC』のネタが「NGKで完成した」 『上方漫才協会大賞』THE NEXT CONTE賞に決定
上方漫才協会が主催する『第十一回上方漫才協会大賞』が12日、大阪・なんばグランド花月で開催され、THE NEXT CONTE賞にレインボー（ジャンボたかお、池田直人）が選ばれた。
【写真】『第十一回上方漫才協会大賞』大賞を受賞！トロフィーを手にしたエバース
大阪のお笑い芸能文化の継承と発展のため、若手芸人を育成しサポートする上方漫才協会主催の「上方漫才協会大賞」は今回で11回を数える。大賞にはエバース（佐々木隆史、町田和樹）が選ばれた。
今回からTHE NEXT CONTE賞が新設され、レインボーが受賞した。2人は「女お笑い芸人との合コン」のネタを披露。終了後、池田は、『キングオブコント』でも披露したネタだったと振り返り、本当はやりたかった”マイクがせり上がる場面”ができたと喜び。「NGKでこのネタが完成した」と語っていた。
■『第十一回上方漫才協会大賞』結果
大賞：エバース（佐々木隆史、町田和樹）
特別賞：タカアンドトシ（タカ、トシ）
新人賞：家族チャーハン（大石、江頭）
話題賞：ダイタク（吉本大、吉本拓）
劇場賞：ガクテンソク（よじょう、奥田修二）
文芸部門賞：滝音（秋定遼太郎、さすけ）、シカノシンプ（北川 、ゆのき）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、ミカボ（土屋翼、山田裕磨）
THE NEXT CONTE賞：レインボー（ジャンボたかお、池田直人）
