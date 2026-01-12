唇が魅力的だと思う「20代女性俳優」ランキング！ 2位「橋本環奈」を僅差で抑えた1位は？
メイクや表情によって印象が大きく変わる唇は、女性らしさや洗練された雰囲気を際立たせる重要なパーツ。自然体の中に宿る柔らかさや色っぽさは、画面越しでも強く印象に残るようです。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「唇が魅力的だと思う20代女性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、俳優の橋本環奈さんです。2025年は主演を務めたNHK連続テレビ小説『おむすび』や舞台『千と千尋の神隠し』、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』、ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）など、大忙しの1年となった橋本さん。
ロート製薬の「メンソレータムリップ」シリーズのCMキャラクターも務めており、艶のある唇や小悪魔に扮した真っ赤なリップ姿を披露しています。
回答者からは「口角が上がっていて、幸福度がある唇だと思う」（20代女性／長野県）、「唇の形が整っていて、柔らかでかわいらしいから」（40代女性／鹿児島県）、「見本のような美しい唇だと思うからです」（20代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の今田美桜さんです。ぷっくり唇が魅力で、女性ファッション雑誌ではメイク特集が組まれるほど大人気。2025年はNHK連続テレビ小説『あんぱん』の主演や、「東京2025世界陸上」のアンバサダーを務めるなど、新たな挑戦の多い1年となりました。
2026年には韓国の人気俳優チ・チャンウクさんとダブル主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ（仮）』（日本テレビ系）の放送が発表され、話題を呼んでいます。
回答コメントでは「CMでの綺麗さに心奪われたから」（40代男性／神奈川県）、「口角まで綺麗なのと、サイズ感がちょうどいいから」（20代女性／千葉県）、「ぷっくりしていて口角が上がっていて好印象だから」（20代女性／岡山県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
