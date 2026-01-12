治安がいいと思う「宮崎県の自治体」ランキング！ 2位「日南市」を抑えた1位は？【2025年調査】
公共施設や公園がいつもきれいに整えられている光景は、外から見れば「しっかり守られている安心感」につながります。治安面でのポジティブなうわさがある、イメージのいい街にスポットを当てました。
All About ニュース編集部では、2025年12月28〜29日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいい自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、治安がいいと思う「宮崎県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「のどかなイメージが強く、実際に訪れた際も夜道でも比較的安全に感じた経験があるため」（30代男性／長崎県）、「暮らしている人が皆、明るい印象です」（40代女性／広島県）、「街の人がのんびりしてそうだから」（30代女性／神奈川県）、「落ち着きがあって、伸び伸び暮らせそう」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「地域の結束が強いため見回りなどによる防犯意識が高いから」（40代女性／兵庫県）、「宮崎県は刑法犯の認知件数は全国的に見ても少なく、犯罪遭遇率も低い傾向にあり、全体的に安全な地域とされていて、特に宮崎市は、移住先人気ランキングで1位を獲得する調査もあり、生活の利便性も高いから」（50代男性／神奈川県）、「自然が豊かな場所、地域住民の結束が強いといわれているため」（60代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：日南市／31票2位にランクインしたのは、県南部に位置する「日南市」です。九州の小京都と称される飫肥の城下町や、景勝地として知られる鵜戸神宮など、歴史と自然が調和した美しい景観が特徴です。観光地として整備が進んでいる一方で、地域コミュニティーの繋がりが深く、住民の「大らかでオープンな人柄」などが街全体に安心感をもたらしています。犯罪遭遇率は県内26自治体中20位と、決して少ないわけではありませんが、穏やかな街並みとゆとりある生活環境が評価されました。
1位：宮崎市／81票1位に輝いたのは、県庁所在地である「宮崎市」でした。南国情緒あふれるフェニックスの並木道が続く美しい都市部と、豊かな自然環境が共存する魅力的な街です。多くの人が集まる経済・商業の中心地であり、歓楽街なども有するため、刑法犯認知件数は県内で最も多くなっていますが、それを補って余りある「人の温かさ」が支持の理由です。地域の結束が強く、住民同士のあいさつや見守りといった防犯意識の高さが、数値以上に「安心して暮らせる街」としての圧倒的な信頼に繋がりました。
