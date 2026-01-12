女性4人組パンクバンド「おとぼけビ〜バ〜」は12日、公式サイトを更新。今年4月の公演をもってドラムス・かほキッスが脱退すると発表した。現在、サポートメンバーとして活動しているれおが正式メンバーとして加入する。

バンドの公式サイトで「2026年4月9日(木)梅田CLUB QUATTRO、4月13日(月)渋谷O-EAST、4月17日(金)京都磔磔にて開催予定のワンマンライブ3公演をもちまして、ドラマー・かほキッスが、おとぼけビ〜バ〜の正式メンバーとしての活動を終了することとなりました」と発表。あわせてれおの加入を報告した。

「『おとぼけビ〜バ〜の活動を止めない』という共通の想いを大切にし、メンバー全員で真摯に話し合ったうえで決断いたしました」と明かし、「日頃より支えてくださっているファンの皆様には突然のご報告となってしまい、誠に申し訳ございません。今後とも、おとぼけビ〜バ〜、そしてかほキッスそれぞれの活動を、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

また、かほキッスは「バンドがこれからも勢いを止めずに突っ走っていくために、これからは新しい形で別々の道を進んでいくことを、皆で選びました。おとぼけビ〜バ〜が続いていくことがとても嬉しいですし、私は私で、これからも音楽と共に元気に生きていくつもりでおります。 身勝手ですが、ご理解いただけると幸いです」とコメントした。

同バンドは、2009年に京都で結成。昨年10月に行われた英ロックバンド「オアシス」の東京ドーム公演には、前座として出演した。