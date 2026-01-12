【炎のチャレンジャー】まさかの大物ゲストがサプライズ登場「豪華すぎだろ笑」「迫力えぐいwww」
ウッチャンナンチャンの南原清隆とtimeleszの菊池風磨が初タッグMCを組み、25年ぶりにスケールアップして復活するテレビ朝日系バラエティー『炎のチャレンジャー』が、きょう12日午後6時30分より放送された。以下、ネタバレを含みます。
1995年10月から2000年3月にレギュラー放送、01年1月には復活スペシャルも放送され、最高世帯視聴率21.7％を記録（※ビデオリサーチ調べ 関東地区）した人気番組が復活。今回は従来の10倍となる賞金1000万円を目指し、芸能界の猛者たちが次々と「チャレンジャー」として参戦する。
チャレンジャーたちは、平成の日本を熱狂させた激ムズ名物企画『電流イライラ棒』をはじめ、『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』、『カラオケ採点10人連続チャレンジ』、『間違えたら即帰宅！ 日本縦断世界遺産クイズ』の4大企画に挑む。
『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』では、最終ラウンドにサプライズで藤岡弘、（79）が捜査隊総司令官として緊急参戦。ヘリコプターでやってきた大物ゲストの登場にSNSでは「豪華すぎだろ笑」「藤岡弘、迫力えぐいwww」「ふ、、、藤岡弘、！？？？」「藤岡弘、さんきたーーー!!!」「迫力すげぇ！！！！！」「まさかの藤岡さん参戦！！！警察どころか仮面ライダー（侍）が来たｗ」「本物が来たw」など驚きの声が寄せられた。
群馬の猿ヶ京温泉を舞台に行われる『8時間耐久ガチンコかくれんぼ』。町全体にまたがる広大なエリアから絶好の隠れ場所を見つけ、8時間にわたって鬼から逃げ切れたら賞金1000万円がもらえる本競技は、頭脳戦と命懸けのサバイバル戦を掛け合わせた最高峰のハイブリッド企画。
そんな壮絶競技に前のめりで参戦するのは…アスリート・アイドル・芸人・レスラーなど、総勢31人の勇者たち。槙野智章、糸井嘉男、豊ノ島、河合郁人、ACEesの浮所＆作間＆深田、中務裕太（GENERATIONS）、櫻坂46の大園玲＆向井純葉＆守屋麗奈、鬼越トマホーク、エル・デスペラード（新日本プロレス）、スターライト・キッド（スターダム）、宮下草薙、おばたのお兄さんら、多彩なメンバーが猿ヶ京温泉に集結し、「1000万円獲得を懸けた一世一代のかくれんぼ」に挑む。
