陸上男子８００メートルの元日本記録保持者で陸上チーム「ＴＷＯＬＡＰＳ ＴＣ」の代表を務める横田真人氏が１２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。チーム公式の投稿をリポストし「久保凛選手が積水化学に入社し、ＴＷＯＬＡＰＳでトレーニングすることになりました。自分自身の指導者人生を賭けて、彼女と向き合いたいと思います」などとつづった。

陸上女子８００メートル日本記録保持者で、東京世界選手権代表の久保は同日、大阪市内で取材に応じ、卒業後の進路として積水化学に入社すると発表していた。

「この挑戦で結果を出せなければ、『世界で勝負する』という文脈でのコーチングからは退く覚悟です」と並々ならぬ決意を記した横田氏。「みなさま久保選手には優しく、横谷は厳しくお願いします」と締めた。

フォロワーからは「応援しています」「二人三脚で世界へ羽ばたけ」「日本最強最高のコンビ誕生だね。世界のファイナリスト是非達成して下さい」などと応援コメントが。「大変な才能を預かることになった横田さんの緊張感と覚悟を感じます」「大谷翔平を獲得した栗山監督の立場的な…」などという反応もあった。