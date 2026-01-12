1月12日、高知競馬場で行われた6R・ベラトリックス特別（4歳上・牝・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の2番人気、シンリンゲンカイ（牝6・高知・田中守）が勝利した。クビ差の2着にドライブアウェイ（牝4・高知・工藤真司）、3着に1番人気のインヒズアイズ（牝6・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:31.3（良）。

レース序盤、好スタートを決めたシンリンゲンカイが先行。ドライブアウェイ、ダノンミカエル、インヒズアイズらが続く。マイペースに逃げるシンリンゲンカイに内からインヒズアイズ、外からドライブアウェイが迫りつつ最終コーナーを通過。直線で再び抜け出したシンリンゲンカイにゴール前で激しく追い上げたドライブアウェイが迫るも、クビ差でしのいだシンリンゲンカイに軍配。3連勝目を初の準重賞勝利で飾った。

【高知・初夢特別】オタマジャクシが4連勝…永森「今日はトノサマガエルでした」

赤岡「よくハイペースで逃げ切ってくれた」

1着 シンリンゲンカイ

赤岡修次騎手

「逃げるつもりはなかったのですが、速かったのでそのまま流れに乗りました。よくハイペースで逃げ切ってくれました。相手も強かったですが、よく馬が踏ん張ってくれました。高知はこれから3日開催です。寒いですが熱いレースをやっていますので、ぜひ本場に足を運んで応援していただけたらと思います」

シンリンゲンカイ 33戦8勝

（牝6・高知・田中守）

父：ロージズインメイ

母：クロスオーバー

母父：サウスヴィグラス

馬主：酒井孝敏

生産者：サンシャイン牧場

【全着順】

1着 シンリンゲンカイ

2着 ドライブアウェイ

3着 インヒズアイズ

4着 アプサラー

5着 サノノエスポ

6着 イエデゴロゴロ

7着 トサノマイヒメ

8着 カルテメトレス

9着 ブーバー

10着 ヤマイチエスポ

11着 モズゴールドメダル

12着 ダノンミカエル