£Ç£Ï£± Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¾Þ¤ËÎÞ¡ÖµîÇ¯¤¹¤´¤¤°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤È²£ÉÍ»Ô¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡×É½¾´¼°Åµ¤¬£±£²Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¾Þ¤Ë¡¢£Ä£å£ô£î£á£ô£é£ï£î¡¡£Æ£ï£ã£õ£ó¡¡£Í£å¡Ê£Ä£Æ£Í¡Ë½êÂ°¤Î£Ç£Ï£±¡Ê£³£¸¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜ¼°Åµ¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¡¢Âç²ñ¡¢ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Ç£Ï£±¤Ï¡¢£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£··î¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼£¶¡×ÉôÌç¤Ç¤Ï£·°ÌÆþ¾Þ¡¢¡Ö²îÏµÅÁÀâ£Ã£é£ô£ù¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£×£ï£ì£ö£å£ó¡×ÉôÌç¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¡£Ê£¿ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿³èÌö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç£Ï£±¤ÏÃÅ¾å¤ÇÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÞ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤¹¤´¤¤°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Æ¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤Î²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥×¥í¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤âÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈàµÕÅ¾¤Î£±Ç¯á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ë¼¤á¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ó¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂçÀèÇÚ¤Ë¥¦¥á¥Ï¥é¤µ¤ó¤È¤«ÈÄ¥¶¥ó¡ÊÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡¢£ó£á£ë£ï¤µ¤ó¤È¤«¤¬ºÇÁ°Àþ¤ÇËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤¾¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£