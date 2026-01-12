“親近感”で勝負しよ♡ 大きめサイズが可愛い【BIGロゴスエット】着回しコーデ4選

カジュアルでヘルシーなお洋服って、実は男のコウケがいいんだって！そこで今回は、中川紅葉とともに、彼のを借りちゃった風な「BIGロゴスエット」の着回し術をお届けします。親しみやすい雰囲気の女のコらしいスタイルにあわせて、彼の庇護欲をくすぐっちゃお♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ BIGロゴスエット 親近感がほしいときはルーズサイズなスエットを♡ 思わず「いいコそう」と親近感を抱かせるカジュアルロゴのスエット。彼のを借りちゃった風な大きめサイズで、妄想を掻き立てつつ、可愛さを演出。 BIGロゴスエット 6,990円／Gap

Cordinate お姉さんな褒められコーデ オーバーサイズなスエットには、ミニスカートが相性抜群！レザーブルゾンでかっこよく決めたら、一気にあか抜けできちゃう♡ BIGロゴスエットは着回し。レザーブルゾン 6,599円／WEGO ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）バッグ 9,240円／Mucu And Ebony（HANA KOREA）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）リボンミュール 8,910円／RANDA キャリーケース 24,200円／ジュエルナローズ（エース）

Cordinate 守りたくなる自然体コーデ ちょうどいいカジュアルさが男のコの庇護欲をかきたてる♡ ロングスカート＆スニーカーで、決めすぎない自然体なスタイルが◎。 BIGロゴスエットは着回し。花柄ナロースカート 17,600円／HONEY MI HONEY チェーンベルト 1,099円／WEGO ファーバッグ 7,900円／Olu. スニーカー 15,400円／プーマ

Cordinate ガーリーさんのカジュアルコーデ スエット×デニムの、ザ・カジュアルな組みあわせも、ラップスカートで即ガーリーに♡ 甘さをひとさじプラスするだけで、おしゃれしてる感も出せる！ BIGロゴスエットは着回し。ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN レースラップスカート 3,960円／Lumier フレアーデニムパンツ 3,999円／H＆M ファーバッグ 7,900円／Olu. ローファー 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate ちょっぴりオトナな映えコーデ ボリュームたっぷりのボアコートは映え間違いナシ♡ カジュアルなスエットで抜け感をプラスして、オトナすぎないポップな可愛さに。 BIGロゴスエットは着回し。ロングボアコート 16,500円／LiLiRena BIGストライプシャツ 5,940円／PUNYUS ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）バッグ 3,590円／神戸レタス ハイソックス 1,650円／靴下屋（Tabio）ローファー 10,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子