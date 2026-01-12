“親近感”で勝負しよ♡ 大きめサイズが可愛い【BIGロゴスエット】着回しコーデ4選
カジュアルでヘルシーなお洋服って、実は男のコウケがいいんだって！そこで今回は、中川紅葉とともに、彼のを借りちゃった風な「BIGロゴスエット」の着回し術をお届けします。親しみやすい雰囲気の女のコらしいスタイルにあわせて、彼の庇護欲をくすぐっちゃお♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
BIGロゴスエット
親近感がほしいときはルーズサイズなスエットを♡
思わず「いいコそう」と親近感を抱かせるカジュアルロゴのスエット。彼のを借りちゃった風な大きめサイズで、妄想を掻き立てつつ、可愛さを演出。
Cordinate お姉さんな褒められコーデ
オーバーサイズなスエットには、ミニスカートが相性抜群！レザーブルゾンでかっこよく決めたら、一気にあか抜けできちゃう♡
Cordinate 守りたくなる自然体コーデ
ちょうどいいカジュアルさが男のコの庇護欲をかきたてる♡ ロングスカート＆スニーカーで、決めすぎない自然体なスタイルが◎。
Cordinate ガーリーさんのカジュアルコーデ
スエット×デニムの、ザ・カジュアルな組みあわせも、ラップスカートで即ガーリーに♡ 甘さをひとさじプラスするだけで、おしゃれしてる感も出せる！
Cordinate ちょっぴりオトナな映えコーデ
ボリュームたっぷりのボアコートは映え間違いナシ♡ カジュアルなスエットで抜け感をプラスして、オトナすぎないポップな可愛さに。
撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子
