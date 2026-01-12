吉本興業の若手芸人を対象にした「第十一回上方漫才協会大賞」の大賞に、エバースが輝いた。１２日に大阪・なんばグランド花月で発表された。この賞は、各分野のプロデューサーが２０２５年に活躍した芸人を対象に推薦。今年は４７組がノミネートされた。

中田カウス上方漫才協会会長から大賞が発表され、笑顔で登場のエバース。カウス会長は「作るネタ１本１本が素晴らしい。つっこみもうまくなっている」と評価した。佐々木隆史は「去年１年、漫才頑張ったご褒美というか。うれしいです」と笑顔。今後についても「賞レースを意識することなく頑張ってＭ―１もいい結果を残せたら」と貪欲さをのぞかせた。町田和樹は「日頃から漫才に向き合ってきたのが伝わって、大賞がとれたと思います」と感謝した。

新人賞は家族チャーハンが受賞。江頭は「光栄です。１つ今までやってきたことが評価された」と大喜び。大石も「感無量です。新人賞はその場でネタをやってバトル形式。いつも負けてる面々に勝てたのがむちゃくちゃうれしかった」と振り返った。カウス会長は「新人賞のレベルは高い。将来安心です。ホッとする感じ」と笑顔をみせた。

特別賞はタカアンドトシ、ダイタクは話題賞を受賞。文芸部門賞は滝音、シカノシンプ、ドンデコルテ、ミカボが。劇場賞はガクテンソクに決まった。「ＴＨＥ ＮＥＸＴ ＣＯＮＴＥ」賞はレインボーが受賞した。「トータルコーディネート部門〜舞台衣装イメージチェンジ〜」にはタイムキーパー、ダブルヒガシ、ナイチンゲールダンス、ヨネダ２０００がチャレンジした。